苹果iPad Pro 2024售价曝光 采用全新OLED屏幕

站长之家(ChinaZ.com) 2月5日 消息:根据最新的消息，苹果iPad Pro2024已经开始批量生产，预计将在3月份正式发布。这款全新的iPad Pro将提供11英寸和13英寸两种尺寸，但是其起售价将会大幅上涨。

目前，在售的iPad Pro11英寸的起售价为799美元，而12.9英寸的起售价为1099美元。然而，据传闻，iPad Pro202411英寸的起售价将涨至1500美元，约合人民币10800元，而13英寸的起售价则将涨至1800美元，约合人民币1.3万元。

值得注意的是，13英寸的iPad Pro是史上最大尺寸的型号，其起售价甚至超过了iPhone15Pro Max1TB版本的售价，后者为1599美元。

iPad Pro2024价格上涨的主要原因是它采用了全新的OLED屏幕，这是苹果史上第一款OLED iPad。OLED屏幕在显示黑色背景时能将像素彻底熄灭，从而使得黑色背景更自然、更纯粹，不会出现mini LED屏上的光晕效应问题。

尽管价格较高，但iPad Pro2024的全新OLED屏幕可能会吸引很多用户购买。如果你对这款产品感兴趣，可以持续关注官方消息，以便在3月份发布时第一时间了解详情。

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