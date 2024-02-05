谷歌地图引入生成式人工智能，更精准地探索城市之美

**划重点:** 1. 📍 谷歌地图引入生成式人工智能，用户可更具体地搜索城市中特定氛围的场所。 2. 🌟 通过人工智能模型分析地图信息，包括照片、评分和评论，为用户提供符合其要求的建议。 3. 🛣️ 生成式人工智能正在向美国特定地区的本地向导推出，计划在测试后扩大覆盖范围。

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:谷歌正在向其地图应用引入生成式人工智能，旨在使用户更轻松地发现身边的新地方。不再仅仅搜索咖啡店或书店，新的人工智能工具允许用户提出更具体的需求，比如在旧金山寻找“带有复古氛围的地方”。当用户提出这样的请求时，谷歌的人工智能模型将分析地图丰富的信息，包括照片、评分和评论，然后提供符合用户标准的建议。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

如果用户提出更一般性的请求，比如“有复古感觉的地方”，搜索结果将被组织成诸如服装店和跳蚤市场等类别，以帮助用户缩小选择范围。对于每个位置，用户还将获得评论摘要，详细说明为何地图认为该地点是用户值得访问的好地方。

在进行了初始搜索后，用户可以向地图提出其他问题，以进一步缩小选择或继续探索。例如，询问一个好的午餐地点或下一站应该去哪里。用户还可以询问“雨天活动”或“儿童选择”等问题。

生成式人工智能在地图中现已向美国特定本地向导推出。谷歌计划在通过这些向导进行测试后，逐步扩大此功能的可用范围。

此次引入人工智能的举措是谷歌持续改进地图应用的一部分。在十月份，谷歌推出了增强现实视图功能，为地图提供了鸟瞰路线和3D影像，以使导航更加直观。

这一新功能的推出将使用户更加便利地在城市中发现独特的场所，为他们的探索增添更多乐趣。

（举报）