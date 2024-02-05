12306回应一些车次为何开售即秒光 称未将票额分配给第三方平台

站长之家(ChinaZ.com) 2月5日 消息:针对“火车票难买 一些车次开售即秒光”的问题，中国铁路官方回应称，今年春运期间，尽管铁路部门尽最大努力安排了运输能力，将全部客车投入运营，每日最多可提供1070万个客票席位，但由于旅客出行需求极度集中、极不均衡、单向流动等特点，加上部分机构平台采用代购、抢票、囤票等特殊手段加价牟利，使得火车票供需矛盾仍然十分突出。

中国铁路还表示，一些“抢票软件”在其相关页面和功能介绍中大量设置12306字样，让旅客误以为其与铁路12306平台有合作，票额有保证。实际情况是，12306平台从未与任何第三方平台机构有合作，也未将票额分配给任何第三方平台发售，也没有与任何第三方平台进行数据链接。

“抢票软件”平台页面上显示的余票数据，是从12306平台爬取页面显示的信息，然后再修改加工而成。当某车次列车车票售完后，12306平台上会显示该车次无票，但“抢票软件”平台上显示时将其更改为“有票”，实质是让旅客“买长乘短”和“买短乘长”。“抢票软件”诱导旅客设置多个发到站组合，采用多花钱、购买实际到站前方几站车票的“买长乘短”方式，以及先买短途车票上车、违规不下车的“买短乘长”方式购票。在“有票”下方附加设置小字提示，如“多买几站”或“全程不用下车、上车补票”等，这种“有票”并不是真的有出发站至到站车票。“买长乘短”让旅客多付费用，“买短乘长”、上车补票可能会引发列车超员报警、影响列车运行安全，铁路部门将依规请“买短乘长”人员下车，旅客出行会受到很大影响。

另外，“抢票软件”还通过推荐不合理换乘方案，让其平台显示有票，有的换乘时间特别短，旅客出行时极易造成“漏乘”，但“抢票软件”不考虑这些，仅考虑购票成功其可赚取费用。

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