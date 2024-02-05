首页 > 热点 > 关键词  > 正文

苹果iOS17.4正式版将于3月推出 欧盟地区将支持应用侧载

2024-02-05 08:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月5日 消息:苹果公司近日宣布，他们将于3月份推出iOS17.4的正式版本。这一更新将带来一系列新的特性和功能，包括应用侧载（仅限欧盟地区）、播客改进以及新Emoji等。

在iOS17.4中，苹果将为欧盟地区的用户开放侧载功能。这是为了遵守欧盟的《数字市场法》，苹果对App Store、Apple Pay、Safari浏览器进行了三项重要更改。这些更改将允许用户在第三方应用商店下载应用程序，第三方浏览器可在iPhone上使用Apple WebKit以外的Web引擎，以及第三方钱包应用支持调用iPhone的NFC芯片。

Apple，watchOS 10，苹果，智能手机，智能手表，骑行

除此之外，iOS17.4还带来了播客应用的改进。用户将能够添加并搜索播客的文字台词，这类似于Apple Music中的“歌词”，并允许用户快速跳转到相关部分。

同时，HomePod音箱也将支持同播共享功能。这意味着用户可以批准家人和朋友控制HomePod上播放的音乐，并允许他们自由添加或删除待播清单中的歌曲。

最后，iOS17.4还将带来一系列全新的Emoji。这些Emoji包括青柠、上下摇头的笑脸以及一系列指明方向的人物Emoji符号，它们来自Unicode于2023年9月提出的Emoji15.1更新。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • ConsiStory:训练无监督一致性文本到图像生成

    ConsiStory是一个无需训练就能实现在预训练的文本到图像模型中生成一致性主体的方法。它不需要微调或个性化,因此比先前最优方法快20倍。我们通过引入以主体为驱动的共享注意力模块和基于对应关系的特征注入来增强模型,以促进图像之间的主体一致性。另外,我们开发了在保持主体一致性的同时鼓励布局多样性的策略。ConsiStory可以自然地扩展到多主体场景,甚至可以实现对常见对象的无需训练的个性化。

    图像生成 一致性 深度学习

  • CatJourney:AI图像生成网站

    CatJourney是一个AI图像生成网站,用户可以快速生成高质量、实用且可重复使用的AI图像。用户可以复制提示文字,在Midjourney、Firefly或DALL-E等自己喜欢的图像生成工具中生成图像。网站每周会发布各种新的提示文字和图像。

    AI 图像生成 Midjourney

  • RMBG v1.4:BRIA AI开源的用于图像背景去除的Pytorch模型

    RMBG-1.4是一个用于图像背景去除的Pytorch模型,由BRIA AI开发,经过专业级数据集的训练,能够高效准确地分割前景和背景。该模型的精度、效率和通用性目前可与领先的开源模型媲美,适用于支持企业大规模内容创作的商业使用案例。由于使用了合法许可的训练数据集并有效减轻了模型偏差,RMBG-1.4在保证内容安全方面尤为突出。

    背景去除 图像分割 Pytorch

  • better-youtube-summary-server:文字摘要优化油管视频内容

    better-youtube-summary-server是一个开源的Chrome浏览器插件,它可以智能分析和总结YouTube视频的内容,生成文字摘要,帮助用户更快速地获取视频关键信息。该插件使用OpenAI的GPT-3.5模型,可以按段落生成视频内容摘要,还支持多语言翻译。它的优势是生成的文字摘要更加精准和流畅,能充分反映视频的主要内容。该插件对个人和企业用户免费开放,便于他们更高效地获取和处理视频信息。

    YouTube 视频摘要 OpenAI

  • 免费ChatGPT （侧边栏 Gpt-4 Turbo，联网，绘图）:【精选推荐】ChatGPT侧边栏(国内免费使用)

    【精选推荐】ChatGPT侧边栏是一款基于OpenAI公司ChatGPT3.5模型开发的聊天机器人，具有丰富的问题模版，方便快捷，提问精准，注册即可免费体验。

    AI 聊天机器人 ChatGPT

  • RunComfy:在云端使用ComfyUI，保证可用的工作流程

    Runcomfy是一个基于云端的环境，可以在3秒内释放你的AI艺术创造力。每个工作流程都配备了所有必要的自定义节点和模型，确保开始无忧。点击网址了解更多信息。

    AI艺术 图像处理 视频编辑

  • Wondera:一个AI驱动的创作娱乐应用

    WONDERA是一个AI驱动的创作娱乐应用，让每个人都能拥有一副歌唱的声音。无需任何歌唱技巧，你的AI声音可以演唱任何歌曲，甚至可以演唱其他语言的歌曲。通过WONDERA，用户可以发现和探索自己的AI声音，并与音乐互动创作。加入我们的社区，开始发现你内心的歌手吧。

    AI 音乐 创作

  • Quicklisting:提交你的创业项目到150多个目录

    Quicklisting是一个自动化的工具，可以帮助你将创业项目提交到150多个目录，节省2天的手动提交时间。通过在各个目录中列出你的创业项目，你可以获得宝贵的反向链接，提高SEO排名，并吸引更多有机流量。Quicklisting还提供了一个数据库，其中包含500多个新闻通讯录，方便你与目标受众联系，并推动业务增长。

    创业项目 目录提交 SEO

  • ChatExt:上传文件到ChatGPT

    ChatExt是一个文件上传工具，可将文件上传到ChatGPT，一次最多可上传10个文件。点击或拖放文件即可上传。还可下载生成的代码文件。

    ChatGPT 文件上传 文件下载

  • Favikon Chrome extension:了解社交媒体上的名人和创作者

    Know Who's Who on Social Media with Favikon是一款AI智能工具，帮助您了解社交媒体上的名人、创作者和影响者。它提供内容分析、表现洞察、实时上下文、趋势警报、情感分析和个性化体验等功能，帮助您深入了解社交媒体世界。

    社交媒体 名人 创作者

  • Remote Insight:优化远程团队协作

    Remote Insight是一个先进的解决方案，通过提供及时的洞察力来预测和增强团队动态，轻松改善远程团队协作。它提供定制化的调查问卷、基于AI的洞察力分析、追踪远程员工的福祉等功能。小型至中型企业月费449美元，大型企业月费749美元。

    远程工作 团队协作 洞察力分析

  • TheTechBrain Smart Ai Tools:体验AI的力量：由TheTechBrain AI提供支持的ChatGPT聊天机器人、AI艺术创作和AI文本转语音解决方案。

    TheTechBrain AI是一款集成了多种智能AI工具的全能平台。它提供了ChatGPT聊天机器人、AI艺术创作和AI文本转语音等功能。用户可以选择多种模板，生成所需的内容，从而节省时间和提高效率。生成的内容高质量且无抄袭，可在任何地方使用。

    AI工具 智能AI 内容生成

  • Charlie Lounge:AI智能助手

    Charlie Lounge是一款集成多种AI模块和功能的AI智能助手，为用户提供统一的AI平台。通过我们的整合AI解决方案，简化交互，提高生产力，促进创新。我们提供AI聊天机器人、市场和社区等功能。加入Charlie Lounge，开启无限的成长之旅。

    AI助手 聊天机器人 市场

  • Rupert AI:将普通图片转化为高转化率的产品照片

    Rupert AI是一款基于人工智能的产品摄影工具，通过深度学习和认知科学模型，将普通图片转化为能提高销量的产品照片。它能够快速生成和预测试您的广告素材，通过数百种变化，选出最有效的广告版本。同时，它还提供有价值的推荐，包括受众定位、渠道选择和广告投放位置，确保您的广告在合适的时间面向正确的人群。

    产品摄影 人工智能 广告素材

  • Off Robe AI:AI深度伪造，无码AI图像生成

    OffRobe是一款最先进的AI图像生成平台，使用最新的AI技术生成最逼真的深度伪造图像。通过OffRobe，您可以自定义并打造梦想中的女孩，满足您的幻想。我们的平台具备强大的隐私和安全性，保障您的活动和数据的机密性。体验无限可能的NSFW AI图像生成，让您的想象成为唯一的限制。

    AI深度伪造 无码 NSFW AI图像生成

  • Alphazria:体验你的幻想

    Alphazria是一个让你的幻想成真的虚拟世界，你可以选择我们提供的原创情节或者创建自己的情节。在这里，你可以发挥无限想象力，探索属于你自己的故事。你的交流将会被完全保密，免受未经授权的访问。我们采用最先进的AI技术，为你提供最佳的性能和体验。定价请访问官方网站了解更多信息。

    成人 虚拟世界 幻想

  • Podurama:人工智能帮助自动生成功能齐全的播客内容

    Podurama是一个利用人工智能为播客主持人自动生成内容的在线平台。它可以根据上传的音频文件,自动生成详尽的节目评述、节目回顾和相关新闻通讯,大大提高播客主持人的内容生产效率。

    人工智能 内容生成 播客

  • Unboard:是一个基于AI的协作工具

    Unboard是一个具有强大协作功能的AI驱动工具。它使用先进的自然语言处理技术,可以理解用户的输入并提供智能建议,从而实现高效的团队协作。Unboard简化了文档和项目管理流程,用户可以实时协作编辑文档,管理任务,进行视频会议等。Unboard提高了团队的工作效率和生产力。

    协作 文档 项目管理

  • AIStartupInsights:AI驱动的增长策略和市场分析平台

    AIStartupInsights是一个AI驱动的平台,为创业公司提供定制的市场分析、竞争优势和增长规划建议。它可以快速分析创业点子,进行全面的市场研究,并提供个性化的增长策略,以帮助创业公司取得成功。

    AI 创业 增长

  • ResumeBoostAI:AI简历和求职文书生成

    ResumeBoostAI是一个AI简历和求职文书生成工具。用户可以使用其 resume builder 快速生成个性化简历,或使用 cover letter、bullet points、common job answers等功能自动生成求职文书。该工具使用AI技术,根据用户提供的个人信息智能生成简历内容,节省用户大量撰写时间,提升简历质量。适合正在找工作的求职者使用。

    人工智能 简历 求职

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM