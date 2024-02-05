苹果iOS17.4正式版将于3月推出 欧盟地区将支持应用侧载

站长之家(ChinaZ.com) 2月5日 消息:苹果公司近日宣布，他们将于3月份推出iOS17.4的正式版本。这一更新将带来一系列新的特性和功能，包括应用侧载（仅限欧盟地区）、播客改进以及新Emoji等。

在iOS17.4中，苹果将为欧盟地区的用户开放侧载功能。这是为了遵守欧盟的《数字市场法》，苹果对App Store、Apple Pay、Safari浏览器进行了三项重要更改。这些更改将允许用户在第三方应用商店下载应用程序，第三方浏览器可在iPhone上使用Apple WebKit以外的Web引擎，以及第三方钱包应用支持调用iPhone的NFC芯片。

除此之外，iOS17.4还带来了播客应用的改进。用户将能够添加并搜索播客的文字台词，这类似于Apple Music中的“歌词”，并允许用户快速跳转到相关部分。

同时，HomePod音箱也将支持同播共享功能。这意味着用户可以批准家人和朋友控制HomePod上播放的音乐，并允许他们自由添加或删除待播清单中的歌曲。

最后，iOS17.4还将带来一系列全新的Emoji。这些Emoji包括青柠、上下摇头的笑脸以及一系列指明方向的人物Emoji符号，它们来自Unicode于2023年9月提出的Emoji15.1更新。

（举报）