支付宝酒水直播迎集体爆发：3个白酒直播间五福节销售6千万

站长之家（ChinaZ.com）2月4日 消息:春节临近，激烈竞争的白酒行业迎来销售旺季，酒水直播也迎来集体爆发。数据显示，继达人宁小刚支付宝首播单场销售额突破3250万，另两家酒业品牌酒易淘、浩天酒类专营店也公布了五福节战绩，直播销售分别达1700万和近千万。3个直播间就卖出6千万，也意味着酒水成支付宝直播又一爆款。

五福年货节期间，白酒达人“馆长宁小刚”在支付宝正式开播，“好酒好运专场”单场直播拿下了3250万元的销售额。首秀战绩引发行业热议，与酒类头部达人拉飞哥在抖音的单场销售业绩比肩，在同行业中也属于遥遥领先。

此外，另一酒业品牌酒易淘首次入驻支付宝，在五福节的直播，也拿下了超1700万销售额，近百万人次场观;同时期，浩天酒类连锁店公布数据，五福节开播后实现近千万销售额;根据四川卫视公布数据，旗下“熊猫真选”直播间也在支付宝五福年货节售卖品牌酒水，并拿下2267万GMV，该号从0粉起号，首播粉丝便破万。包括舍得、沱牌等在内的名酒品牌也把支付宝作为重要销售阵地，龙年坛装酒首次线上渠道开卖，给出专属支付宝用户的优惠价。

业内分析称，继黄金直播在支付宝爆发之后，酒水成其又一爆款品类。此前，黄金直播已在行业内引发热议:老庙在支付宝的黄金直播单场销售额近900万;近两周，支付宝上的黄金销售环比大涨了2倍。

去年以来，支付宝开始发力内容赛道和直播。据了解，为吸引更多合作伙伴，近期支付宝也公布了最新的直播激励计划，针对新入驻开播商家、机构、达人提供佣金优惠。平台数据显示，今年五福节期间平均每天将有近3000场商家直播，为消费者提供爆款年货。

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