无代码AI图像生成和分析工作流平台ML Blocks 简单拖放即可创建工作流

Meshy-2是我们3D生成AI产品系列的最新成员,距离Meshy-1发布已经过去三个月。这个版本在Text to 3D领域有着巨大的飞跃,为3D对象提供更好结构的网格和丰富的几何细节。在Meshy-2中,Text to 3D提供了四种风格选择:真实、卡通、低多边形和Voxel,以满足各种艺术偏好并激发新的创意方向。我们提高了生成速度,不影响质量,预览时间约为25秒,精细结果在5分钟内完成。此外,Meshy-2引入了用户友好的网格编辑器,具有多边形数量控制和四边形网格转换系统,以提供更多3D项目中的控制和灵活性。Text to Texture功能经过优化,以更清晰的效果呈现纹理,速度提高一倍。Image to 3D的增强功能在2分钟内生成更高质量的结果。我们正在将重心从Discord转移到Web应用,鼓励用户在Web应用社区中分享AI生成的3D艺术。