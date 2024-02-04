无代码AI图像生成和分析工作流平台ML Blocks 简单拖放即可创建工作流

站长之家（ChinaZ.com）2月4日 消息:ML Blocks是一款无代码AI图像生成和分析工作流平台，通过提供直观的拖放式界面，使用户能够轻松创建复杂的图像处理工作流，无需编写任何代码。
产品入口:https://top.aibase.com/tool/ml-blocks
工作原理:https://blog.mlblocks.com/p/what-on-earth-is-ml-blocks
主要应对电商领域中批量处理图片的问题，ML Blocks允许用户创建个性化的图像自动化处理工作流，使用基于图的工作流连接不同功能块，例如图像编辑功能和AI模型，从而实现高效的图像处理。
该平台的主要功能包括:
生成图像: 利用AI模型如Stable Diffusion等生成或绘制图像。
编辑图像: 提供图像编辑功能，包括裁剪、调整大小、重新着色等，以修改图像外观。
分析图像: 利用检测或分割模型从图像中提取数据，实现图像分析。
实际应用示例包括:
基于提示模糊图像特定区域: 传统方法需要多步骤，而使用ML Blocks，用户只需将分割、遮罩和模糊块连接起来，就能在短时间内完成工作流程。
自动生成博客帖子或推文的横幅图像: 通过连接不同块，用户可以创建自动生成横幅图像的工作流。
根据提示移除图像中的对象: 通过组合块，用户能够根据提示快速移除图像中的对象。
去除背景并用AI创建新背景: 利用ML Blocks，用户可以轻松创建处理步骤，实现去除背景和生成新背景的工作流。
ML Blocks的灵活性和易用性使得图像处理不再需要复杂的编码，为用户提供了一种便捷而高效的图像处理解决方案。
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