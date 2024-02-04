英特尔正打造价值数十亿美元的人工智能加速器业务

站长之家（ChinaZ.com）2月4日 消息:英特尔的人工智能（AI）加速器业务正迎来高涨的兴趣。根据Motley Fool的报道，英特尔的AI加速器业务在2023年中旬达到10亿美元后，如今已经超过20亿美元。该公司即将推出的Gaudi3芯片有望在今年推出，其性能将是前一代的四倍，将使英特尔在人工智能加速器市场上成为一股强大的竞争者。

尽管英特尔在最近一季度报告中超出市场预期，但由于首席执行官Pat Gelsinger对第一季度前景的不乐观，投资者并不满意。尽管近期英特尔的短期命运与个人电脑和服务器CPU市场息息相关，但公司正朝着从其人工智能加速器芯片中最终每年创造数十亿美元收入的方向迈进。随着年度推移，英特尔预计这一新兴业务的收入将加速增长。

由于2019年收购Habana Labs，英特尔已经成为人工智能加速器市场的一名参与者。公司的Gaudi系列芯片专为AI训练和推断工作负载而设计，是市场领导者Nvidia高性能GPU的经济实惠替代品。在2023年7月，英特尔透露其AI加速器业务在单个季度内增长了六倍，达到10亿美元。到2023年底，这一数字超过了20亿美元。值得注意的是，这并不意味着英特尔目前从其AI加速器中获得这么多收入，而是公司预计这些客户的承诺将随时间转化为收入。

当前推动英特尔增长的是Gaudi2芯片，它几乎与Nvidia的顶级产品一样强大，在某些情况下甚至表现更为出色，并在性能每芯片和性能每美元方面提供了坚实的表现。英特尔计划在今年推出Gaudi3，该芯片有望将AI加速器业务推向新的高度。公司承诺性能增加四倍，网络带宽翻倍。英特尔表示，它最近增加了Gaudi2和Gaudi3的供应，以满足不断增长的需求。

Gaudi3之后，英特尔计划将其以人工智能为重点的GPU和Gaudi产品线合并为Falcon Shores，这是一款下一代数据中心GPU，预计将于2025年推出。

英特尔在2019年收购Habana Labs时曾预测，到2024年，AI芯片市场的规模将超过250亿美元。然而，Gartner将2024年AI芯片市场规模估计为670亿美元，到2027年将达到1190亿美元。其他估算将市场规模预测为到2032年将接近4000亿美元。虽然估算并非事实，但没有迹象表明对AI芯片的需求会在短期内减缓。

目前，Nvidia主导着AI加速器市场，而AMD则通过其最新的Instinct AI芯片发起挑战。尽管这两家公司对英特尔构成了激烈竞争，但市场预计将变得如此庞大，以至于将容纳多个获胜者。即使英特尔最终处于第二或第三的位置，人工智能加速器最终可能为这家芯片巨头带来数十亿美元的年收入。

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