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小鹏汽车推出限时优惠：2023款小鹏G6全系车型降价2万元

2024-02-04 15:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月4日 消息:小鹏汽车近日宣布，自即日起购买2023款小鹏G6全系任意一款车型，并在2月底之前完成提车的用户，将享受2万元的现金优惠。此次优惠活动使得纯电中型SUV小鹏G6的起售价降至18.99万元。

据了解，小鹏G6共有5款配置车型在售，官方指导价为20.99万-27.69万元。此前，小鹏G6曾推出过限时减免1万元的活动，起售价降至19.99万元。而此次优惠力度更大，将起售价进一步降低至18.99万元。

小鹏1汽车

小鹏G6汽车于去年6月发布，长宽高分别为4753/1920/1650毫米，轴距为2890毫米。该车型基于800伏高压碳化硅平台打造，单电机版车型最大功率为218千瓦，峰值扭矩为440牛米;双电机版车型综合功率为358千瓦，综合扭矩为660牛米。

续航方面，小鹏G6提供66千瓦时和87.5千瓦时两种规格电池组，CLTC最长续航里程可达755公里。此外，小鹏G6全车共配备31颗智能驾驶传感器，配合2颗英伟达Orin-X辅助驾驶芯片，总算力可达508TOPS，可以实现XNGP辅助驾驶功能。

此次限时优惠活动将进一步提升小鹏汽车的市场竞争力。对于有意向购买小鹏G6的消费者来说，这是一个不错的购车时机。

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