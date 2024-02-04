AI视野：Hugging Face聊天助手上线；SVD的Web平台发放测试资格；AI模拟器“决战拜年之巅”走红；美图宣布2.85亿元收购站酷

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🤖📱💼AI应用
Hugging Face聊天助手上线 两步就能创建自定义机器人
【AiBase提要:】
🌐 :Hugging Face近日推出了全新的聊天助手功能
🚀 与OpenAI GPT相似，用户可自定义名字、头像、描述
🔗 产品入口:https://huggingface.co/chat/assistants
SVD视频生成模型的Web平台开始发放测试资格
【AiBase提要:】
💻人物和其他动物的动作幅度得到了加强
📹 新模型效果非常强大，提供14帧和24帧视频
🎬 视频画面清晰度、一致性和流畅度都非常惊人
视频生成模型Motion-I2V:支持控制视频运动轨迹
【AiBase提要:】
🌟 可以像Runway的运动笔刷一样控制视频生成
🌟 从一张静态图片生成连贯且可控制的视频
🌟 支持用户精确控制视频中的运动轨迹和运动区域
OpenAI推出适用于Apple Vision Pro的ChatGPT应用
【AiBase提要:】
🚀 用户可在Apple Vision Pro上通过文本、图片和语音进行多模态AI交互。
🌐 OpenAI迈向更自然、直观、身临其境的人机交互
📱 VisionOS支持600多款应用
Meta开发AudioSeal技术，可以秘密为 Deepfake 音频添加水印
【AiBase提要:】
Meta的研究人员开发了AudioSeal技术，可以在AI生成的语音中嵌入隐形水印，识别生成它的模型。
Facebook Research提出的方法解决对抗合成语音的检测问题，具有高精度和鲁棒性。
虽然AudioSeal是重要进展，但需要谨慎应用，以克服隐私和伦理风险，确保其可靠性和合法性。
Poe推出新功能Image Remix 用户可修改和定制AI生成的图片
【AiBase提要:】
⭐ 用户可以随心所欲地修改和定制AI生成的图片
⭐ 功能包括改变图片的风格、布局和颜色等
⭐ 支持所有基于SDXL和Playground v2的图像生成机器人
谷歌推时间序列预测模型TimesFM 可预测股市、天气等
【AiBase提要:】
🕰️ 时间序列预测模型TimesFM由谷歌研究团队推出
📈 可广泛应用于商业、金融和科研领域
🌤️ 可帮助预测未来股市、天气等事件
论文:https://blog.research.google/2024/02/a-decoder-only-foundation-model-for.html
AI拜年模拟器“决战拜年之巅”网络走红
【AiBase提要:】
🎮 拜年模拟器引起轰动
👨👩👧👦 影响亲戚情绪的对话互动
🤖 由ChatMindAI团队推出，得到了国产大模型GLM（智谱AI）的支持
面壁智能发布端侧旗舰MiniCPM 性能超越 Mistral-7B
【AiBase提要:】
🚀 小博大的性能超越Mistral-7B
🌐 MiniCPM支持CPU推理
🔎 面壁智能联合清华大学发布GitAgent大模型智能体应用框架
GitHub 项目地址:https://github.com/OpenBMB/MiniCPM
商汤日日新SensNova4.0发布 商量大语言模型推出V4通用版本
【AiBase提要:】
🔸 商汤日日新SensNova4.0发布
🔸 SenseNova4.0升级大模型体系，提供更全面知识覆盖、可靠推理、长文本理解
🔸 支持128K语境窗口长度，全面超越GPT-3.5
📰🤖📢AI新鲜事
美图宣布2.85亿元收购站酷 为自家AI视觉大模型生态带来优质协同效应
【AiBase提要:】
⭐ 美图宣布以总价3964.05万美元收购站酷
⭐ 站酷成立于2006年，汇聚全球设计师、摄影师等视觉创意从业者
⭐ 美图CEO表示站酷的加入将提升美图影像与设计产品业务，为自家AI生态带来协同效应
IBM研究发现: AI语音克隆可劫持合法通话进行诈骗
【AiBase提要:】
📞 黑客可以利用生成式AI工具劫持语音通话。
💳 使用低成本AI工具，骗子能冒充他人声音窃取资金和信息。
🛡️ IBM研究人员发现"音频劫持"是一种新威胁。
谷歌计划对Bard进行重大改变 更名为Gemini
【AiBase提要:】
😮 谷歌计划对产品Bard进行重大改变，更名为Gemini。
😮 Gemini的推出可能代表了谷歌在语言模型领域的重大进展。
😮 Bard将提供高级订阅服务，与OpenAI的ChatGPTPlus竞争。
OnePlus11和12手机将迎来人工智能功能更新
【AiBase提要:】
⭐ OnePlus11和12即将引入人工智能功能
⭐ 最新更新表明，在中国市场这些功能已经加入
⭐ 更新引入人工智能总结电话和文章，以及照片编辑
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