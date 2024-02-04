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微软 Teams 开始测试自定义表情支持

2024-02-04 14:51 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🆕 微软内部测试 Microsoft Teams 的新功能，允许自定义表情

2. 🐸 Pepe the Frog 表情在内部测试中出现，引起员工惊讶。

3. ⚠️ Pepe the Frog 表情的历史背景引发关注，Microsoft Teams 尚未正式宣布该功能。

站长之家（ChinaZ.com）2月4日 消息:微软最近开始在其 Microsoft Teams 沟通平台的内部版本中测试一项新的自定义表情功能。消息称，微软员工在早期内部版本的 Microsoft Teams 中开始看到 Pepe the Frog 的动态表情，这是一种具有复杂历史的互联网迷因，这一新功能的出现令人意外。

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这些 Pepe the Frog 表情现在在 Discord 服务器和亚马逊的 Twitch 流媒体平台上广泛用作轻松的回应，它们与其他当前不在 Microsoft Teams 中的自定义表情一起出现。据悉，微软正在早期的“内部测试版”中测试这一自定义表情功能。

当前，Microsoft Teams 通过 Giphy 服务支持 GIF，但这与出现在服务的视频通话和聊天消息中的表情面板是分开的。如果微软决定向所有 Teams 用户推出此自定义表情功能，这并不意味着 Pepe the Frog 表情将默认加载，只是可以添加自定义表情的功能。这将由 IT 管理员批准和允许新的自定义表情，类似于 Discord 和 Slack 管理员的管理方式。

有些员工对将 Pepe the Frog 添加到 Microsoft Teams 内部版本感到意外，因为这一迷因的历史有些复杂。虽然 Pepe the Frog 如今被广泛无害地使用，但多年前这只卡通蛙被白人至上主义者利用。反诽谤联盟（ADL）在2016年将 Pepe the Frog 加入其仇恨符号数据库，但该倡导组织后来与 Pepe 的创作者 Matt Furie 合作，支持“#SavePepe”运动，旨在从那些带有仇恨意图使用它的人中夺回该符号。

目前，Microsoft 尚未正式宣布 Microsoft Teams 的自定义表情功能，该功能仍处于非常早期的测试阶段。微软在七个月前确认了这一备受期待的功能已添加到新功能的待办列表中。考虑到类似 Slack 和 Discord 等竞争平台多年来一直支持自定义表情，很可能在今年的某个时候扩展到所有 Microsoft Teams 用户。

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