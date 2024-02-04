百度输入法推出“百度输入法VIP”：每月22.8元 免费体验AI功能

站长之家（ChinaZ.com）2月4日 消息:百度输入法发布了12.2.0版本更新，其中一项重要功能是推出了“百度输入法VIP”。这一特权服务提供了多项免费权益，包括皮肤字体免费使用等。对于连续包月的用户，首月只需支付5.8元，之后每月为22.8元。

在这次更新中，百度输入法VIP的主要特权集中在“商城内容免费”和“AI功能免费”两个方面。

用户可以免费使用商城内的皮肤、字体、表情、壁纸和灵感语录等内容，只需一键即可套用。同时，VIP用户还可以享受到AI“超会写”功能。这一功能基于文心一言技术，用户在输入框内点击相关图标，即可利用AI创作评论、配文等内容。

在价格方面，连续包月服务的首月价格为5.8元，次月起每月为22.8元。连续包季的首月价格为58元，次季起每季为88元。对于连续包年的用户，首月价格为188元，次年起每年为288元。

去年8月，百度输入法全面升级，打造首个基于大模型的输入法原生应用。

全场景AI创作助手“超会写”，在移动端和PC端的百度输入法上都可以使用，能够辅助用户在全场景、全平台进行内容创作，帮助用户改写、润色、续写文案。

在移动端，“超会写“提供了高情商沟通、神评论、联想续写、高赞朋友圈、爆款标题、灵感笔记等功能，辅助用户全场景、全平台内容创作。全方位帮助用户提升沟通、创作的质量和效率。

在PC端，“超会写”的联想续写和AI写作助手功能，则是借助文心大模型的力量，能做到理解前文，并在首选词之后同时预测出后续内容，实现句子和段落的续写、补全。

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