Hugging Face聊天助手上线 两步就能创建自定义机器人

划重点: 🌐 创建个人助理:在Hugging Face Chat中轻松建立自己的助手! 🚀 功能介绍:与OpenAI GPT相似，定制名字、头像、描述，选择开放LLM，定义系统消息和启动器。 🔗 开始体验:立即访问 huggingface.co/chat/assistants 开始创建您的助手吧!

站长之家（ChinaZ.com）2月4日 消息:Hugging Face近日推出了全新的聊天助手功能!不仅能够在2次点击内建立您的个人助理，而且与OpenAI GPTs相似，您还可以自定义助手的名字、头像、描述，选择使用开放的LLM（如Llama2或Mixtral），并定义自定义系统消息和不同的消息启动器。

助手可定义内容如下: 姓名、头像和描述 任何可用的开放LLM，如 Llama2或 Mixtral 自定义系统消息以控制行为 不同的消息启动器

Hugging Face技术主管Philipp Schmid在推文中表示:“终于不需要将自定义系统提示保存在单独的文档中了!”这一新功能为用户提供了更多自主权，使他们能够更灵活地定制和管理自己的聊天助手。

如果您想立即体验这一功能，可以访问huggingface.co/chat/assistants开始创建您的助手。需要注意的是，所有助手都是公开的，请不要分享机密信息以确保安全。

在用户互动中，有用户提问是否支持函数调用，对此Philipp Schmid回应目前暂不支持。另外，还有用户询问是否可以复制助手并制作私有版本进行自己托管，对此并未得到具体回答。

总的来说，Hugging Face Chat的推出为用户提供了一个更加个性化、灵活的交互体验，同时也引发了用户对功能的一系列关注和提问。随着这一功能的不断完善，相信将会有更多有趣的应用场景出现。

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