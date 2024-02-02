英国部长们敦促保护创意人员作品被AI公司使用

重点: ⦁上议院委员会表示，版权法不足，科技公司不得许可使用内容 ⦁AI公司非法使用内容培训大型语言模型，导致创作者受损 ⦁委员会敦促政府采取行动解决版权目标问题

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:上议院一个委员会表示，部长们必须捍卫内容创作者的利益，他们的作品在未经科技公司许可的情况下被用来构建人工智能产品，例如产生“巨额经济回报”的聊天机器人。

英国上议院通信和数字委员会表示，随着人工智能发展的兴起，英国的法律框架未能执行版权的基本原则。该委员会表示:“一些科技公司未经许可使用受版权保护的材料，获得了巨额经济回报。”

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

版权已成为生成式人工智能（生成式人工智能）发展的关键战场——生成式人工智能是指根据人类输入的命令生成文本、图像和音频的技术。

内容创作者和所有者辩称，他们的材料被非法用于训练大型语言模型 （LLM），这是聊天机器人背后的技术，需要输入大量数据才能可靠地预测单词序列中的下一个单词。

周五发布的一份关于法学硕士和生成人工智能的报告称，版权的原则很明确:奖励创作者的努力;防止未经许可使用其作品;并鼓励创新。

该委员会敦促政府对侵犯版权的行为采取行动，并表示:“当前的法律框架无法确保这些结果的发生，政府有责任采取行动。它不能在未来十年袖手旁观，指望法院给出答案。”

该委员会建议政府决定版权法是否为版权所有者提供足够的保护。同行们表示，如果它认为这个问题存在法律上的不确定性，它应该制定更新立法的选项。

该委员会的保守党主席斯托威尔女士表示:“政府需要明确版权法是否因为法学硕士的引入而为权利人提供了足够的保护。“如果政府明确立法框架不充分，那么就应该更新立法框架。”

政府知识产权局正在制定版权和人工智能业务守则。根据1988年版权法，如果文本和数据挖掘是出于“非商业目的”的研究，则可以豁免。2022年，政府表示将把豁免范围扩大到任何用途，但现在又收回了这一说法。

斯托维尔补充说，英国拥有丰富的私人和政府拥有的数据，可以向希望在安全的法律基础上构建模型的人工智能公司提供许可数据集。“如果我们能够创建新的许可数据集，我们就应该能够利用一个市场，”她说。

OpenAI 是美国突破性ChatGPT聊天机器人的开发商，因涉嫌侵犯版权而在美国被《纽约时报》和多位作者起诉。包括畅销书约翰·格里沙姆在内的一组作家指责OpenAI 是“大规模的系统性盗窃”。

OpenAI 在提交给委员会的意见书中表示，如果不获取受版权保护的材料，就不可能创建像 ChatGPT 这样的工具。马克·扎克伯格的 Meta、图像生成公司 Stability AI 和 OpenAI 的投资者微软也告诉委员会，限制数据访问可能会导致模型不合格或有偏差。

在美国，OpenAI 的辩护依赖于“合理使用”的概念，即允许在某些情况下使用内容而无需征求所有者的许可。在英国，“公平交易”也有版权豁免，涉及研究、私人研究和新闻报道等领域。

在报告的其他地方，该委员会警告政府，人工智能将导致长期的“技术动荡”，并敦促部长们采取行动，防止市场力量集中在少数公司手中。

（举报）