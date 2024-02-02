腾讯：2023年查处触犯“腾讯高压线”案件70余起 解聘120余人

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:今日，腾讯集团发布反舞弊通报称，为防止和打击商业贿赂、职务侵占等舞弊行为，腾讯建立了严格的风险管理体系，制定了“腾讯高压线”等反舞弊制度。一旦员工被发现违反这些规定，将立即被解聘，并可能被列入公司黑名单，禁止与腾讯再度合作。

对于涉嫌违法犯罪的行为，腾讯将与公安司法机关紧密合作，深入调查，并追究相关人员的法律责任。

在 2023 年，腾讯反舞弊调查部成功发现并处理了 70 余起触犯“腾讯高压线”的案件，解聘了 120 余名员工，并将近 20 人移送公安机关处理。

2023年度因商业贿赂或职务侵占被解聘、移送司法以及被法院判决的案件通报如下：

1、原CSIG云业务拓展部高启元和原CSIG云产品部王奇在职期间利用职务便利，非法侵占公司资产，因涉嫌犯罪被移送公安机关处理，其行为触犯了腾讯高压线”，被列入黑名单，永不录用。经法院审理，高启元犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；王奇犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。

2、CSIG区域业务部张健利用职务便利，非法侵占公司资产，因涉嫌犯罪被移送公安机关处理，其行为触犯了腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。经法院审理，张健犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。

3、原CSIG医疗资讯与服务部张猛和刘运霆在职期间利用职务便利，非法侵占公司资产，并为外部公司谋取利益，收取外部公司好处费，其行为触犯了腾讯高压线”，被列入黑名单，永不录用。同时，张猛和刘运霆因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

4、原IEG互动娱乐服务采购部彭杨和舒华在职期间利用职务便利，非法侵占公司资产，其行为触犯了腾讯高压线”，被列入黑名单，永不录用。同时，彭杨和舒华因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

5、原CSIG医疗资讯与服务部张杰在职期间利用职务便利，为个人供应商谋取利益，收取供应商好处费，且非法侵占公司资产，其行为触犯了腾讯高压线”，被列入黑名单，永不录用。同时，张杰因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

6、IEG品质管理部李梅利用职务便利，非法侵占公司资产，其行为触犯了腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。同时，李梅因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

7、原PCG影视内容制作部董小轩在职期间利用职务便利，非法侵占公司资产，其行为触犯了腾讯高压线”，被列入黑名单，永不录用。同时，董小轩因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

8、原PCG动漫业务部陈一夫在职期间利用职务便利，为外部公司谋取利益，并收取外部公司好处费，其行为触犯了腾讯高压线”，被列入黑名单，永不录用。同时，陈一夫因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

9、原PCG体育直播及节目部吕莳在职期间利用职务便利，为外部公司谋取利益，并收取外部公司好处费，其行为触犯了腾讯高压线”，被列入黑名单，永不录用。同时，吕莳因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

10、原CSIG产业安全运营部申子熹和原CSIG安全产品二部王强在职期间利用职务便利，非法侵占公司资产，其行为触犯了腾讯高压线”，被列入黑名单，永不录用。同时，申子熹和王强因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

11、原PCGNBase业务部尹鸿和王卓恒在职期间利用职务便利，非法侵占公司资产，其行为触犯了腾讯高压线”，被列入黑名单，永不录用。同时，尹鸿和王卓恒因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

12、原CSIG医疗资讯与服务部沈宁和陈建丹在职期间利用职务便利，为多名个人供应商谋取利益，并收取供应商好处费，原CSIG医疗资讯与服务部王清海在职期间作为外部公司实际控制人向沈宁和陈建丹行贿，其行为触犯了腾讯高压线”，被列入黑名单，永不录用。同时，沈宁、陈建丹和王清海因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

13、原PCG腾讯新闻周翔和白晓松在职期间利用职务便利，为外部公司谋取利益，并收取外部公司好处费，其行为触犯了腾讯高压线”，被列入黑名单，永不录用。同时，周翔和白晓松因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

14、S1基建部石秀华和罗小伍利用职务便利，为外部公司谋取利益，并收取外部公司好处费，其行为触犯了腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。

15、CSIG产业生态合作部吴江华利用职务便利，侵占公司资产，其行为触犯了腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。

16、PCG商业产品部刘学坤利用职务便利，侵占公司资产，其行为触犯了腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。

17、PCG腾讯新闻贺国帅利用职务便利，将其实际控制的外部公司以及与其有关联的外部公司引入为供应商，承接相关业务，且与供应商相关人员存在不当经济往来，其行为触犯了腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。

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