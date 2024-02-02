商汤日日新SensNova 4.0发布 商量大语言模型推出V4通用版本

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:商汤科技发布了全新的 AI 体验产品 “日日新 SenseNova4.0”，该产品通过多维度全面升级大模型体系，提供更全面的知识覆盖、更可靠的推理能力、更优越的长文本理解力、更稳定的数字推理能力和更强的代码生成能力，并支持跨模态交互。

其中，日日新・商量大语言模型 - 通用版本（SenseChat V4）支持128K 语境窗口长度，综合整体评测成绩水平比肩 GPT-4，相较 GPT-3.5已经实现全面超越。

商汤还推出了日日新・商量大语言模型 Function call & Assistants API 版本，该版本支持不同模态工具调用，为先进的大模型与各类应用服务工具的连接提供便利桥梁，降低开发者使用大模型的门槛。

商汤的 “日日新 SenseNova” 大模型体系还提供了丰富的工具，包括面向办公场景的商汤日日新・商量语言大模型 - 数据分析版本、面向医疗场景的日日新・商量语言大模型 - 医疗版本 “大医”、面向自动驾驶及工业场景的日日新・商量多模态大模型，以及面向创作创意场景的日日新・秒画文生图大模型等。

商汤的 “日日新・商量大语言模型” 已与超过500家客户建立深度合作，广泛应用于金融、手机、医疗、汽车、地产、能源、传媒、工业制造等多个垂直行业。

此外，商汤还基于最新发布的日日新・商量大语言模型 Function call & Assistants API 版本，推出了数据分析工具 “办公小浣熊”。通过结合商汤大模型体系的意图识别、逻辑理解、代码生成能力，办公小浣熊可以将自然语言输入的数据转化为有意义的分析结果和可视化图表。

商汤的 “日日新 SenseNova” 大模型体系及相关产品和工具将继续助力实现通用人工智能 （AGI），拓宽大模型应用边界，助力全场景、多产业实现 “大模型 +”。

“办公小浣熊”体验网址:https://raccoon.sensetime.com/office

API申请网址:https://platform.sensenova.cn/

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