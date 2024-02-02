一加12和一加Ace3将率先支持黑屏指纹解锁功能

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:一加手机官方宣布，一加12和一加Ace3两款机型将作为首批推送黑屏指纹解锁功能的手机。这一功能允许用户在屏幕处于黑屏状态下，通过触摸指纹区域直接完成解锁，极大地提升了用户的解锁体验。

值得注意的是，一加12和一加Ace3成为了OPPO旗下唯二支持该功能的手机，这进一步突显了一加品牌在创新技术方面的领先地位。

ColorOS也在评论区公布了其他机型的升级计划。除了一加12、一加 Ace3外，OPPO Find N3、OPPO Find N3Flip、OPPO Find X7系列、Find X6系列、OPPO Reno11系列、一加11、一加Ace2Pro、一加Ace2也在陆续推送黑屏指纹解锁功能，并计划在2月29日前完成升级覆盖。其他ColorOS14机型将于3月31日前完成升级覆盖。

一加Ace3的版本介绍显示，此次升级更新包达到了7.03GB，这表明升级内容相当丰富。此次更新不仅包括黑屏指纹解锁功能，还新增了摇一摇广告权限、AI智能通话摘要功能、AIGC消除功能以及音乐息屏适配QQ音乐等实用功能。

此次OPPO黑屏指纹解锁功能的推出，无疑为用户带来了更加便捷和高效的手机使用体验。随着更多机型的升级覆盖，我们期待OPPO能在未来继续引领手机技术创新潮流，为用户带来更多出色的功能和体验。

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