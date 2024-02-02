Mastercard推出新AI模型“Decision Intelligence Pro”以提升网络内欺诈检测

划重点: 1. 📌 新模型介绍:Mastercard推出名为“Decision Intelligence Pro”的新AI模型，据称能够比以前提高多达300%的欺诈交易检测率。 2. 📌 模型原理:该模型基于Mastercard每年处理的约1250亿笔交易数据，通过分析持卡人与商家之间的关系，而非像OpenAI的GPT-4或Google的Gemini那样依赖于文字。 3. 📌 工作流程:模型在预测时考虑持卡人的商家历史，判断交易是否符合其正常行为模式，并在大约50毫秒内完成整个过程。

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:全球支付巨头Mastercard Inc（NYSE: MA）近期宣布加入生成式人工智能(AI)竞赛，并建立了自己的模型，以帮助网络内的众多银行检测欺诈。新推出的AI模型被称为“Decision Intelligence Pro”，据Mastercard表示，它能够比以前提高多达300%的欺诈交易检测率，使银行更有能力实时确定其网络上可疑交易的合法性。

Mastercard还分享了其新AI解决方案的工作原理。该公司的卡网络每年处理约1250亿笔交易，因此，其专有算法通过对这些交易数据进行训练，帮助AI了解商家之间的关系。与OpenAI的GPT-4或Google的Gemini等大型语言模型不同，“Decision Intelligence Pro”不依赖于文字，而是通过考虑持卡人商家访问历史，基于模式进行预测。

此外，Mastercard解释说，该算法并非依赖于文本输入，而是通过历史数据确定正在进行的业务是否是客户可能参与的业务。模型将其评估结果放在一个记分卡上，以达成最终决策。通常，高得分表示交易与持卡人的行为模式一致，而较低得分则表示相反。有趣的是，整个过程仅需约50毫秒完成。

Mastercard近五年来一直将网络安全和AI技术作为首要任务，投资额超过70亿美元。然而，值得注意的是，Mastercard在这方面并非孤军奋战。几乎每个主要支付平台最近都大举投资于AI。Visa去年10月至少投入1亿美元用于旗下的生成式AI初创公司，而PayPal上周宣布推出新的基于AI的产品，同时推出了一键结账功能。从各种迹象来看，AI可能即将在数字银行和支付领域的多家公司的产品中引发重大变革。

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