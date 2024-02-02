AI视野：文心一言支持生成数字分身；Bard推出图片生成功能；亚马逊开发AI购物助手Rufus；苹果将推生成式AI功能

欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。
新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/
🤖📱💼AI应用
百度文心一言APP支持一键生成专属数字分身 可免费使用
【AiBase提要:】
⭐ 文心一言APP内测数字分身新功能
⭐ 只需一张照片、录制三句语音，即可创建专属数字分身
⭐ 支持个性化定义名称、声音、MBTI性格等
Bard推出图片生成功能 由Imagen2图像生成模型提供支持
【AiBase提要:】
⭐ Bard更新具有生成图片能力
⭐ 由DeepMind的Imagen2图像生成模型支持
⭐ 目前只有部分用户能使用这一功能
ARC浏览器发布了2个好用功能 彻底改变传统搜索模式
【AiBase提要:】
😀 为用户提供更为高效的搜索体验
😎 直接将用户导向目标视频的播放页面
🧐 实现搜索中间页的完全剔除
云从科技发布国内首款AI原生数据分析产品DataGPT
【AiBase提要:】
👉领先的大模型驱动:从容大模型领先技术
👉智能化交互体验:语音与文字无缝切换
👉全方位数据接入整合: 支持多元化数据来源
体验地址:https://datagpt.cloudwalk.com
谷歌推出 ImageFX:具有表达芯片的文本到图像工具
【AiBase提要:】
🤖谷歌推出了新的文本到图像工具
🤖该工具具有“表达芯片”功能的界面
🤖谷歌声称大多数国家的人都可以免费使用
亚马逊开发名为Rufus的AI购物助手，帮用户购物
【AiBase提要:】
🤖 Rufus学习亚马逊产品库、用户评价和网页信息
📱 Rufus测试阶段将先面向特定用户
💬 Rufus能回答用户产品问题、提供比较和建议
AI2发布开放语言模型OLMo 号称多项性能媲美Llama2
【AiBase提要:】
🛠 首批模型包括7B规模的四个变体和1B规模的一个模型
📚 推动大规模语言模型的研究和实验
🌐 OLMo致力于让学术界和研究人员共同研究语言模型的科学
项目入口:https://top.aibase.com/tool/olmo
混合现实社交平台Wooorld 将3D世界地图带入用户的房间
【AiBase提要:】
🎮 多样化游戏功能
🔍 丰富的城市探索体验
👤 有声导览和自动生成任何主题的互动导览
官网地址:https://top.aibase.com/tool/wooorld
📰🤖📢AI新鲜事
Meta计划于今年部署自家AI芯片，减少对英伟达的依赖
【AiBase提要:】
🧠 Meta计划在今年部署自家AI芯片
🧠 新芯片将用于运行AI模型的“推断”
🧠 马克·扎克伯格计划在今年底使用34万个Nvidia H100GPU
库克确认，苹果生成式AI功能将于今年晚些时候推出
【AiBase提要:】
💡 苹果即将推出生成式人工智能软件功能
🚀 彭博社报道iOS18可能成为历史上最重大的更新
🔍 苹果首席执行官蒂姆·库克表示公司计划在今年晚些时候分享在人工智能领域的持续工作细节
Midjourney意外创建不当内容，违反其自身准则
【AiBase提要:】
👁️ 研究发现Midjourney的NSFW过滤系统存在漏洞
🤔 文章揭示Midjourney Version6似乎减轻了对裸露图像的过滤
🤨 Midjourney创建的图像没有被请求，令人担忧
研究称数字水印与人工智能相结合将加速版权侵权案件解决
【AiBase提要:】
🔍 数字水印结合人工智能将简化版权侵权诉讼程序
🔍 人工智能可在在线版权侵权听证会前优化流程
🔍 人工智能和数字水印结合为法院提供更多证据
（举报）