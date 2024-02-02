Coze 扣子怎么用？如何将搭建的chatbot发布到公众号？

字节跳动最近推出了「Coze扣子」AIBot开发平台，为用户提供了快速、低门槛地搭建自己的Chatbot的机会。用户可以将这些Chatbot一键发布到飞书、微信公众号、豆包等渠道，实现更广泛的应用。

Coze扣子平台的推出，将为用户提供更多定制化的Chatbot服务。用户可以根据自己的需求和行业特点，定制不同类型的Chatbot，包括客服机器人、营销推广机器人等。

平台提供了丰富的模板和组件，用户只需要简单拖拽和配置，即可完成Chatbot的搭建和定制。

那么，Coze要怎么搭建机器人并发布到公众号呢?下面AIbase00小助理为大家分享一下具体的步骤。

Coze点此打开:https://top.aibase.com/tool/cozekouzi

第一步:点击创建bot

然后选择工作空间，输入bot名字，功能简单输入即可。如:“七大姑八大姨称呼询问机器人”;介绍:“多年没见的长辈不知道怎么称呼，问我就对了。”

图标可以上传，也可以直接让AI生成。这里小助理直接让AI快速生成了一个。

以上信息填完，点击确认即可。

第二步:参数设置

点击确认后，就进入了这个参数设置页面。

中间栏部分就是你需要设置的一些参数。

比如我要设置的这个机器人，要做到让它能够回答用户的问题，那么，就需要在插件部分添加一个搜索，这里小助理选择了加入必应搜索。

我这个机器人比较简单，这里只需要一个插件加开场白即可。如果有需要语音回答的，还可以设置机器人的语言和音色。

这里我选择了温柔桃子。然后点确定就行。

第三步:调试

机器人参数设置完成后，你只需要测试一下机器人是否正常运作就行。

第四步:发布

机器人测试没问题后，你就可以点击右上角的发布按钮了

在发布记录这里填入你的版本名称，然后选择要发布的平台，比如公众号

点击右侧的配置按钮

注意，这里要先填写微信公众号配置信息，也就是下面截图中2那个部分的内容，配置完成点击保存后再按照1步骤在公众平台配置URL.

发布到微信服务号具体配置操作:

你可以将搭建的 Bot 发布到微信公众号（服务号）中。发布后，服务号就可以使用 Bot 回复用户消息，助力运营。

说明

一个 Bot 只能发布到一个微信服务号。

目前只支持发布到服务号，不支持发布到订阅号。

微信服务号:用于企业和组织构建公众号服务平台。

微信订阅号:为媒体和个人提供的信息传播方式。

确保微信服务号已经完成了认证。未认证和认证中的服务号无法接收消息。

前提条件

已经创建了微信服务号。

已经配置了 Bot。

步骤一:配置微信服务号