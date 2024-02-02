AI2发布开放语言模型OLMo 号称多项性能媲美Llama2

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:AI2最新发布的开放语言模型（OLMo）框架旨在推动大规模语言模型的研究和实验。通过在Hugging Face和GitHub上提供训练代码、模型和评估代码，AI2致力于让学术界和研究人员能够共同研究语言模型的科学，探索新的预训练数据子集对下游性能的影响，以及研究新的预训练方法和稳定性。

该项目的首批模型包括四个7B规模的最终变体，对应不同的架构、优化器和训练硬件，以及一个1B规模的模型，所有模型均在至少2T令牌上进行了训练。这是一个长期计划的第一步，计划继续发布更大规模的模型、经过指导调整的模型以及更多变体。

每个模型都提供完整的训练数据，包括生成训练数据的代码，以及用于分析预训练数据的AI2的Dolma和WIMBD。此外，还提供了完整的模型权重、训练代码、训练日志、以Weights & Biases日志形式呈现的训练指标，以及推理代码。每个模型的训练过程中的500多个检查点也可在HuggingFace上作为修订版本获得。

在创建强大的开放模型时，AI2从许多其他开放和部分开放的模型中吸取了经验，并将它们作为OLMo的竞争基准。该项目的技术报告提到，OLMo7B模型在诸如生成任务或阅读理解（如truthfulQA）等方面超过了Llama2，但在流行的问答任务(如MMLU或Big-bench Hard)上略显落后。

对于1B OLMo模型，使用AI2的Paloma和可在GitHub上获得的检查点进行了分析，以探讨模型在语言预测和模型规模等因素之间的关系。AI2强调Paloma的方法试图通过均匀采样各个领域，更平衡地表示使用语言模型的众多领域。

OLMo框架采用了最新文献中的许多趋势，包括不使用偏见（如PaLM中的稳定性）、PaLM和Llama使用的SwiGLU激活函数、Rotary位置嵌入(RoPE)以及GPT-NeoX-20B的BPE基础标记器的修改版本，旨在减少个人可识别信息。

该发布仅是OLMo和框架的开端，未来计划推出不同规模、模态、数据集、安全措施和评估等方面的工作。AI2鼓励使用OLMo模型，提供了简便的安装步骤和使用示例，并表示未来将推出指导调整的模型、完整的训练日志和wandb报告等功能。

博客网址:https://blog.allenai.org/olmo-open-language-model-87ccfc95f58

项目入口：https://top.aibase.com/tool/olmo

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