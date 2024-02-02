BiTA：创新AI方法加速大型语言模型生成

**划重点:** - 🚀 **加速语言模型推理:** BiTA通过双向调优和简化的SAR草稿验证，实现对自回归语言模型（AR）的无损加速，为公开可访问的基于transformer的LLMs提供插拔式模块，特别适用于聊天机器人等实时应用。 - 🌐 **双向调优与树状解码:** BiTA采用双向调优和树状解码技术，通过在单个前向传递中同时生成和验证多个标记，提高了LLMs的生成效率。。 - 🤖 **通用架构与可插拔设计:** BiTA的通用架构使其成为一个可插拔的方法，可用于加速任何公开可访问的transformer-based LLMs，而不会削弱其卓越的生成能力。

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:近年来，基于transformer架构的大型语言模型（LLMs）已经崭露头角。Chat-GPT和LLaMA-2等模型展示了LLMs参数的迅速增加，从几十亿到数万亿。尽管LLMs是非常强大的生成器，但由于所有参数的计算负载，它们在推理延迟方面存在问题。因此，人们一直在努力加速LLMs的推理，尤其是在像边缘设备和实时应用(如聊天机器人)等资源受限的情境中。

最近的研究表明，大多数仅解码器的LLMs遵循逐标记生成模式。由于标记生成的自回归（AR）性质，每个标记必须经过推理执行，导致许多transformer调用。这些调用针对内存带宽限制运行，常常导致降低计算效率和较长的墙钟周期。

通过在单个模型推理步骤中同时合成多个标记，半自回归（SAR）解码减少了推理执行的高需求。问题在于，大多数LLMs只能生成AR模型，而不能生成SAR模型。由于SAR目标和AR预训练不同步，重新训练SAR模型似乎是一项艰巨的任务。

Intellifusion Inc.和哈尔滨工业大学的研究人员希望通过他们的新加速方法，即双向调优以实现无损SAR解码的Bi-directional Tuning for lossless Acceleration（BiTA），通过学习少量额外的可训练参数，甚至只有0.01%。BiTA的两个主要部分是建议的双向调优和简化的SAR草稿候选验证。为了预测未来的标记，AR模型的双向调优将提示和掩码标记一起纳入考虑，超越了下一个标记。标记序列中的可学习前缀和后缀嵌入是这种方法的一个隐喻。在变换后的AR模型中，通过复杂的基于树的注意机制，生成和验证在单个前向传递中同时进行，无需额外的验证程序或第三方验证模型。建议的方法使用快速调优，可作为插拔模块用于加速任何公开可访问的基于transformer的LLMs，特别是那些经过良好指导的聊天机器人，而不削弱其出色的生成能力。

该模型使用基于树的解码技术在并行中执行高效的创建和验证。BiTA的这两个方面共同作用，加速LLMs的同时保持原始输出不变。在对不同大小的LLMs进行了广泛的生成任务测试后，研究发现其印象深刻的加速效果范围为2.1×至3.3×。此外，当资源受限或需要实时应用时，BiTA的可调提示设计使其成为一种可插即用的方法，可用于加速任何公开可用的LLMs。

论文网址:https://arxiv.org/pdf/2401.12522.pdf

（举报）