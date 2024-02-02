Google Bard 全球更新:支持40种语言、添加图像生成功能

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:Google Bard 今天宣布进行全球更新，将 Gemini Pro 大语言模型 （LLM） 功能扩展到40种语言，并为其添加图像生成功能。此外，Bard 还获得了来自领先基准的新质量认可。

据报道，Gemini Pro 是 Google 目前最先进的 LLM。去年12月，它首次在英语版本 Bard 中推出。今天的更新将 Gemini Pro 扩展到 Bard 支持的所有其他市场。这意味着用户可以期待比使用 PaLM LLM 的 Bard 早期版本更准确和更高质量的响应。

此次更新还为 Bard 带来了 Imagen2文本到图像的生成功能。用户可以免费使用 Bard 生成图像，这项功能由 Google 更新的 Imagen2模型提供支持，该模型旨在平衡质量和速度，提供高质量、逼真的输出。

在 Chabots Arena 排行榜上，Bard 排名第二，仅次于 OpenAI 的 GPT-4Turbo。这表明 Bard 的性能已经有了显著提升。

Google 正在大力发展 Bard，希望将其打造成全球领先的 LLM 平台。此次更新是 Bard 发展过程中的重要一步，它将使 Bard 更加易于使用和更具竞争力。

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