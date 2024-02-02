亚马逊开发名为Rufus的AI购物助手，帮用户购物

划重点: - 亚马逊推出了名为 Rufus 的 AI 购物助手，它可以帮助用户进行购物决策 - Rufus 通过对亚马逊产品库、用户评价和网页信息的学习，可以回答用户关于产品的问题、提供比较和建议等 - Rufus 目前还处于测试阶段，将先面向部分用户，未来几周将扩大用户范围

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:亚马逊推出了一款名为 Rufus 的 AI 购物助手，它可以帮助用户在亚马逊上购物时做出更好的决策。Rufus 的名字和亚马逊的吉娃娃狗吕菲斯（Rufus）一样，可爱又好记。这款新的聊天机器人通过对亚马逊的产品库、用户评价以及网页信息的学习，能够回答用户关于产品的问题、提供比较和建议等功能。

目前，Rufus 还处于测试阶段，只会在一些 “特定用户” 面前亮相，然后在未来几周逐渐扩大用户范围。如果你有测试权限，可以在亚马逊的手机应用中启动 Rufus 聊天窗口，通过输入或语音提问，获得问题的答案、选择推荐问题或提出其他问题。

本月早些时候，亚马逊开始使用其 AI 聊天机器人回答用户的问题，并在一些用户的产品页面上显示。据称，Rufus 可以回答诸如 “越野和公路跑鞋有什么区别?” 或 “情人节送什么好礼物?” 等问题。你还可以询问关于你在亚马逊上正在查看的特定产品的问题，比如 “这件夹克衫可以机洗吗?” 聊天机器人将利用产品清单、用户评价和社区问答的信息来提供答案。

即使只是进行简单搜索，如 “咖啡机”，Rufus 的推荐问题也会出现在屏幕上。

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