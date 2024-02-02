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Bard推出图片生成功能 由Imagen 2图像生成模型提供支持

2024-02-02 09:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:Bard已经更新，现在具有生成图片的能力。这一功能由DeepMind的Imagen2图像生成模型提供支持。

Imagen2基于Google DeepMind的扩散式模型，通过对更高质量的图像描述进行训练，生成更加详细、语义更为准确的图像。相比之前的系统，Imagen2在处理细节方面更加准确，更善于捕捉细微差别，为各种风格和用例提供更逼真的图像。

image.png

magen2已经在Bard、ImageFX、SGE和Vertex AI中推出，并可用于搜索、创意设计、会议等多个场景。Bard现在在大多数国家以英语提供图像生成功能，而Imagen2也支持文本到图像功能，使得企业开发人员可以在Google Cloud的Vertex AI上使用。

此外，Bard已扩展到230多个国家/地区的40多种语言，并且现在完全由Gemini Pro模型来提供支持。生成的图像将由SynthID进行标记，这是一种由Google DeepMind开发的工具，可以将数字水印直接添加到生成的图像的像素中。这种水印虽然人眼无法察觉，但可以被检测出来进行识别。

值得一提的是，虽然Bard已经更新，但目前只有部分用户能够使用这一功能，因为在试用后发现，即使是已经升级到最新版本的用户账号，也不能使用这一功能。

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