苹果发布2024财年季度财报 大中华区营收不及预期

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:苹果公司发布了2024财年第一季度财报，营收和每股收益均超出预期，但大中华区营收同比下降13%。

苹果公司表示，净利润为339.16亿美元，同比增长12%，每股摊薄收益为2.18美元，同比增长16%。此外，苹果公司还宣布将向股东派发每股0.24美元的现金股息。然而，财报发布后，苹果公司股价盘后下跌逾2%。

苹果公司在本季度中实现了1195.75亿美元的净营收，同比增长2%。运营利润为403.73亿美元，而去年同期为360.16亿美元。毛利润为548.55亿美元，而去年同期为503.32亿美元。

按地区划分:

美洲部门营收为504.30亿美元，同比增长;

欧洲部门营收为303.97亿美元，同比增长;

大中华区营收为208.19亿美元，同比下降13%;

日本部门营收为77.67亿美元，同比增长;

亚太其他地区营收为101.62亿美元，同比增长。

按产品划分:

iPhone营收为697.02亿美元，同比增长;

Mac营收为77.80亿美元，同比增长;

iPad营收为70.23亿美元，同比下降;

可穿戴设备、家居产品和配件营收为119.53亿美元，同比下降;

服务营收为231.17亿美元，同比增长。

总体而言，苹果公司的财报表现仍然稳健，但未来需要关注其在大中华区和其他新兴市场的表现。

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