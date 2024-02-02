库克确认，苹果生成式AI功能将于今年晚些时候推出

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:在周四的苹果季度财报电话会议上，首席执行官蒂姆·库克提到，公司正在研发生成式人工智能软件功能，将于“今年晚些时候”推向用户。

这与彭博社的马克·古尔曼最近的报道相一致，他表示iOS18可能成为该操作系统历史上最重大的更新。库克的暗示——他多次提到生成式人工智能，但没有详细说明——似乎证实了我们将在今年秋季迎来一次重大发布。

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“展望未来，我们将继续投资于塑造未来的技术，包括人工智能，在这一领域我们仍在投入大量时间和精力。我们很高兴在今年晚些时候分享我们在这一领域的持续工作细节。”库克在准备好的发言中表示。

分析师们试图向库克追问更多细节，但他并没有透露太多。“我们的做事方式一直是先工作，然后谈论工作，而不是过于超前。因此，我们在这方面也会坚持这一原则。但我们确实有一些令人非常兴奋的事情，我们将在今年晚些时候谈论。”库克表示。

近几个月来，从谷歌和三星的智能手机中，涵盖从高级照片处理到文字处理增强等各种人工智能软件功能一直是主要卖点。苹果很少预告其即将推出的举措，因此可以把这视为该公司计划在今年晚些时候将人工智能整合到其软件平台（iOS、iPadOS和macOS）的迹象。

“我只想说，我认为对于苹果而言，生成式人工智能和人工智能都有巨大的机会，但我不想详细说明或过于超前。”库克在通话结束时表示。

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