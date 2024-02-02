库克确认苹果将推AI新功能 颠覆智能手机体验

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:苹果公司首席执行官蒂姆·库克在周四的季度财报电话会议上透露，该公司正在开发生成式人工智能软件功能，并计划于今年晚些时候向客户提供。业界人士表示，即将发布的 iOS18将是操作系统历史上“最大”的一次更新。

库克在讲话中并未详细说明这些功能，但他表示，苹果在人工智能领域投入了大量时间和精力，并对即将发布的功能感到兴奋。他强调，苹果将继续投资于人工智能等未来技术。

在随后的问答环节中，分析师们试图向库克施压，要求他提供更多细节，但库克守口如瓶，表示苹果将等到产品发布后再进行详细介绍。

业内人士普遍认为，苹果此举表明该公司正在加大对人工智能技术的投入，并计划将其作为软件平台的核心功能之一。目前，谷歌和三星等竞争对手已经在智能手机中广泛应用了人工智能技术，例如高级照片处理和文字处理增强等功能。

苹果一直以其创新精神和对用户体验的极致追求而闻名。此次进军生成式人工智能领域，也意味着该公司正在寻求新的突破，以颠覆智能手机的使用体验。

库克在最后表示，他相信苹果在生成式人工智能和人工智能领域拥有巨大的机会。可以期待的是，今年晚些时候，苹果将为我们带来更多惊喜。

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