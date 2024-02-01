云从科技发布国内AI原生数据分析产品DataGPT

站长之家(ChinaZ.com) 2月1日 消息:今日，云从科技发布了国内首款 AI 原生数据分析产品 ——DataGPT。该产品基于云从自主研发的从容多模态大模型，采用新颖的 “对话即分析” 交互模式，改变了企业对复杂数据的认知和应用方式，使数据解析变得简单自然。

DataGPT 具备以下六大亮点:

1. 领先的大模型驱动:运用从容大模型的领先技术，确保数据分析的高效与准确性，能够及时准确地回答任何复杂的统计需求。

2. 智能化交互体验:实现语音和文字指令的无缝切换，用户可以通过自然语言与系统实时交流，完成深度数据分析，并通过可视化图表直观呈现结果。

3. 全方位数据接入整合:DataGPT 支持对接多元化的数据来源，包括数据中台、数据仓库、各类关系型数据库以及本地文件，确保数据连接的安全性和稳定性。

4. 定制化数据精灵服务:DataGPT 可定制企业专属的形象生动的数据精灵，通过语音唤醒互动，提供领导决策所需的关键数据信息。

5. 新一代管理驾驶舱构建:DataGPT 助力企业构建个性化的数据可视化中心，实现语音交互的能力，能够快速构建专业水准的数据大屏。

6. 智能洞察赋能决策:DataGPT 深度融合公开数据资源与特定行业私有数据，对图表报告进行深入解读，为企业战略决策提供有力的数据洞察支持。

通过 DataGPT，企业能够解决传统 BI 无法满足的问题，如业务部门对数据的理解困难、分析效率低下，数据部门工作繁重，数据建设投入大但产出低等挑战。DataGPT 能够帮助企业在数字化转型中快速适应各类场景，最大化释放数据资产的价值潜力，开创了人机协同的新时代。

体验地址：https://datagpt.cloudwalk.com

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