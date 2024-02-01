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理想汽车 2024 年 1 月交付 31165 辆 同比增长105.8%

2024-02-01 16:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月1日 消息:今日，理想汽车公布2024年1月交付数据。2024年1月，理想汽车共计交付新车31，165辆，同比增长105.8%。自交付以来，理想汽车累计交付量达到664，529辆。

截至2024年1月31日，理想汽车在全国已有474家零售中心，覆盖142个城市;售后维修中心及授权钣喷中心360家，覆盖209个城市。

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理想汽车董事长兼CEO李想表示，“2023年全年，我们凭借三款SUV车型，斩获中国市场30万元以上SUV销量的冠军，以及30万元以上新能源汽车销量的冠军。2024年将是理想汽车史无前例的产品大年，会有4款增程车型和4款纯电车型，8款极具竞争力的产品组合共同满足家庭用户的需求。今年3月，家庭科技旗舰MPV理想MEGA将上市并交付，理想L7、理想L8和理想L9也将迎来2024年款。同时，我们将大幅增加研发的投入，持续提升智能驾驶、智能空间和智能电动领域的技术能力。销售和服务网络也将全面升级，到今年年底零售中心目标增至800家，售后服务中心及授权钣喷中心预计超过500家。在更加丰富的产品、更强大的产品力和更高效的产供销体系的支撑下，我们将挑战年交付80万辆，实现中国市场豪华汽车品牌销量第一的目标。

此外，理想超充站的建设也在顺利进行中，将于春节假期期间，即2月9日至17日（农历除夕至初八），开放全部超过330座超充站，为理想汽车的车主提供免费充电服务，包含服务费和电费全免，助力用户安心、无忧地出行，享受与家人团聚的幸福时刻。”理想汽车董事长兼CEO李想说。

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