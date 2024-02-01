抖音提醒注意冒充“抖音客服”诈骗：不会要求添加客服社交账号

站长之家(ChinaZ.com) 2月1日 消息:抖音发布《关于近期冒充“抖音客服”诈骗的提醒》称，近期，不少网友反馈，有诈骗分子仿冒“抖音客服”拨打网友电话，声称对方开通了抖音某项会员服务，以如不关闭将持续产生会费为由，一步步诱导对方下载第三方App并进行转账等行为。
抖音提醒广大用户，抖音平台不会以任何理由要求下载第三方软件或转账，不会要求添加客服社交账号等。如遇此情形，请及时中断联系并报警处理。
同时，抖音也持续打击平台内各类仿冒欺诈行为，2023年累计封禁涉及仿冒亲友、仿冒客服、仿冒领导、仿冒警察等相关账号超10万个，日均拦截仿冒相关高危消息超过4.5万条。
春节临近，大家在这段时间容易和亲友集中联系，但这个万家团圆的节日，却是一些诈骗分子瞄准“猎物”的时机，他们往往借机冒充亲友、老同事、老领导，表示自己更换了电话号码或抖音号，几句寒暄获取受害人情感上的信任后，开始编造“没钱买票回家”、“帮忙充话费”、“代买机票”等各种理由借钱进而实施诈骗。抖音安全提醒大家，如在平台发现异常行为可在站内或邮箱举报，抖音也将持续打击相关违法违规行为和不良内容，和大家共同维护“网络安全”。
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