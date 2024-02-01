抖音提醒注意冒充“抖音客服”诈骗：不会要求添加客服社交账号

InstructIR 接受图像和人类书写的指令作为输入，通过单一神经模型执行一体化图像修复。在多个修复任务中取得了最先进的结果，包括图像去噪、去雨、去模糊、去雾以及低光图像增强等。🚀 您可以从演示教程开始。查看我们的 GitHub 获取更多信息。 免责声明：请注意，这不是一个产品，因此您会注意到一些限制。此演示需要输入具有某些降级的图像（模糊、噪音、雨、低光、雾）和一个提示，请求应该执行什么操作。由于 GPU 内存限制，如果输入高分辨率图像（2K、4K），应用可能会崩溃。 该模型主要使用合成数据进行训练，因此在真实世界复杂图像上可能效果不佳。然而，在真实世界的雾天和低光图像上效果出奇地好。您还可以尝试一般的图像增强提示（例如，“润色此图像”，“增强颜色”）并查看它如何改善颜色。