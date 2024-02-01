AI视野：谷歌推小模型MobileDiffusion；Midjourney测试风格一致性功能；字节跳动推AI Bot开发平台扣子；LLaVA-1.6赶超Gemini Pro

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🤖📱💼AI应用
谷歌最新文生图小型模型:MobileDiffusion
【AiBase提要:】
🌟专门为手机开发的文生图模型
🌟0.5秒内生成高质量512x512图像
🌟参数大小:共5.2亿参数
产品入口:https://top.aibase.com/tool/mobilediffusion
产品介绍:https://www.chinaz.com/2024/0201/1594690.shtml
Midjourney测试“风格一致性”功能
【AiBase提要:】
🌟可以从多张图片学习对应的风格然后结合提示词生成图片
🌟提供一个或多个图像的链接，用以描述想要的统一风格。
🌟该功能支持 V6和 Niji V6版本（不支持 V5等旧版本）
🌟未来将增加“一致性角色”特性
字节跳动推“Coze扣子”AI Bot开发平台
【AiBase提要:】
🤖 支持用户搭建自己的Chatbot
🔌 提供Bots商店和插件
🌐 功能丰富，包括无限拓展的能力集
上海智能实验室推图文多模态大模型InternLM-XComposer2（浦语·灵笔2）
【AiBase提要:】
📈 浦语·灵笔2具有海量图文知识
🔍 输入图片和简短的文字生成图文混排长文章
📉 浦语·灵笔2基于书生·浦语2-7B模型
Meta 推ReplaceAnything3D可用文本引导3D场景编辑
【AiBase提要:】
👉提出Erase-and-Replace方法
👉展示了RAM3D的多样性
👉解决了替换3D场景中的挑战
论文网址:https://arxiv.org/pdf/2401.17895.pdf
AI智能剪辑软件——AIMIX
【AiBase提要:】
🌟支持短视频批量混剪生产源源不断的短视频
🌟可以提取视频或音频里的文案，生成视频字幕
🌟提供了十几种真人语音配音，也支持源视频配音
🌟可通过简单的拖动进行场景排序，生成新的短视频脚本
产品入口:https://top.aibase.com/tool/aimixzhijian
智能海报生成平台嗨AI海报30秒批量生成带货海报
【AiBase提要:】
⭐ 提供免费AI智能海报生成平台
⭐ 一键生成多种设计风格和模板
⭐ 支持快速生成节日海报、邀请函、日签等
免费AI换脸网站Change Face 一键玩转动漫名人变脸
【AiBase提要:】
⭐ 免费AI换脸网站
⭐ 利用人工智能算法实现面部交换
⭐ 支持换脸图片和视频
Media2Face:支持语音等多模态引导生成3D面部动态表情
【AiBase提要:】
🧠 引入广义神经参数化面部资产（GNPFA），高度概括的表达潜在空间解耦表情和身份
🌈 创造 M2F-D 数据集，接受来自音频、文本和图像的多模态引导，拓展了3D面部动画的表现力和风格适应性
💡 Media2Face在共语面部动画领域取得了令人瞩目的成果，为面部动画合成的逼真度和表现力开辟了新的可能性。
产品项目入口:https://sites.google.com/view/media2face
📰🤖📢AI新鲜事
OpenAI着手研发GPT-4的早期预警系统
【AiBase提要:】
🤖 一项研究表明GPT-4与互联网相结合，在生物危害任务的准确性和完整性上略有改善，但效果不显著
🌐 研究限制，仅评估信息获取而非实际应用，未探讨GPT-4在新型生物武器开发中的潜在贡献
🏥 对100名参与者进行的研究，根据五个结果指标评估了参与者的表现，部分指标有所改善，但效果不足以在统计学上具有显著性
小米小爱同学AI助手通过大模型备案
【AiBase提要:】
⭐ 小爱同学AI助手通过国家备案
⭐ 小爱同学拥有更强大的大脑
⭐ 小爱同学AI助手将面向更广泛用户群体开放体验
谷歌计划推出高级订阅服务Bard Advanced
【AiBase提要:】
⭐ 谷歌计划推出高级订阅服务Bard Advanced
⭐ Bard Advanced将被锁定为订阅模式
⭐ Bard Advanced将由Gemini Ultra提供支持，预计将在“2024年初”发布
LLaVA-1.6来了!赶超Gemini Pro 提升推理性能
【AiBase提要:】
⭐ LLaVA-1.6提升了推理、OCR能力，支持更多场景和广泛用户。
⭐ LLaVA-1.6在多项基准测试中超越了Gemini Pro，并优于Qwen-VL-Plus。
⭐ LLaVA-1.6展现出强大的零样本中文能力，取得了SOTA性能。
Shopify发布“Magic”图像编辑器等AI增强功能，助力商家智能经营
【AiBase提要:】
🤖 "Magic"图像编辑器，自动生成产品描述、常见问题解答等营销文案，大幅提升效率
🤖 “Smart Sidekick”AI商业顾问，提供个性化建议，传递Shopify专业经验
🔍 利用AI改进搜索体验，语义搜索功能通过自然语言处理更好地理解搜索意图，搜索到购买转化率增加了7%
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