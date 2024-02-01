AI视野：谷歌推小模型MobileDiffusion；Midjourney测试风格一致性功能；字节跳动推AI Bot开发平台扣子；LLaVA-1.6赶超Gemini Pro

OLMo是一个开源的语言模型和训练框架,由AI2研究院发布。它提供了完整的训练数据、代码、模型参数、评估代码等资源,使研究人员能够训练并实验大规模语言模型。OLMo的优势在于真正开放,用户可以访问从数据到模型的完整信息,辅以丰富的文档,便于研究人员进行开放式研究和协作。该框架降低了语言模型研究的门槛,使更多人参与进来推动语言模型技术进步。