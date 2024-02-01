LLaVA-1.6来了！赶超Gemini Pro 提升推理性能

要点: 1、LLaVA-1.6提升了推理、OCR能力，支持更多场景和广泛用户。 2、LLaVA-1.6在多项基准测试中超越了Gemini Pro，并优于Qwen-VL-Plus。 3、LLaVA-1.6展现出强大的零样本中文能力，取得了SOTA性能。

站长之家（ChinaZ.com）2月1日 消息:LLaVA-1.6是一项新的技术成果，通过提升推理、OCR能力以及支持更多场景和广泛用户，为用户带来更好的体验。LLaVA-1.6不仅在多项基准测试中超越了Gemini Pro，并且优于Qwen-VL-Plus，展现出了强大的性能。

同时，LLaVA-1.6还展现出强大的零样文能力，取得了SOTA性能。这项技术的发布，将会给用户带来更广泛的应用场景和更好的体验。

项目地址:https://github.com/haotian-liu/LLaVA

在LLaVA-1.6中，通过提升输入图像分辨率和改进视觉指令调整数据混合，使得该技术能够掌握更多的视觉细节，获得更好的视觉推理和OCR能力。此外，LLaVA-1.6还覆盖了更多世界知识，具备更好的逻辑推理能力，实现了SOTA性能。LLaVA-1.6的发布，对于提高多模态技术在不同场景下的应用潜力有着重要的意义。

通过LLaVA-1.6的发布，研究团队表示将继续探索更多的LLM方案，包括Mistral-7B和Nous-Hermes-2-Yi-34B，以使LLaVA能够支持更广泛的用户和更多的场景。这表明，LLaVA将继续保持技术创新，不断提升用户体验，满足不断变化的市场需求。LLaVA-1.6的发布将为未来的多模态技术发展指明了方向。

LLaVA-1.6在推理、OCR能力的提升以及对更广泛用户和更多场景的支持方面表现出了强大的性能，展现了SOTA的实力。这将对多模态技术的发展产生积极的推动作用，为用户带来更广泛的应用场景和更好的体验。

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