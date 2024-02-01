字节跳动推“Coze 扣子”AI Bot 开发平台 用户可搭建自己的聊天机器人

要点: 1、字节跳动推出了「Coze 扣子」AI Bot 开发平台，支持用户搭建自己的 Chatbot，并一键发布到飞书、微信公众号等渠道。 2、平台提供了 Bots 商店和插件，用户可以创建各种类型的聊天机器人，发布流程简洁。 3、扣子平台功能丰富，包括无限拓展的能力集、丰富的数据源、持久化的记忆能力和灵活的工作流设计。

站长之家（ChinaZ.com）2月1日 消息:字节跳动最近推出了「Coze 扣子」AI Bot 开发平台，为用户提供了快速、低门槛地搭建自己的 Chatbot 的机会。用户可以将这些 Chatbot 一键发布到飞书、微信公众号、豆包等渠道，实现更广泛的应用。

官网地址:https://top.aibase.com/tool/cozekouzi

此外，平台还提供了 Bots 商店和插件，用户可以根据自己的需求定制各种类型的聊天机器人，并将它们部署在不同的社交平台和应用程序上。

对于开发者来说，Coze 平台功能丰富，包括无限拓展的能力集、丰富的数据源、持久化的记忆能力和灵活的工作流设计，这为他们提供了更大的创作空间。

据官方文档介绍，Coze 包括以下功能和优势:

1、无限拓展的能力集，扣子的插件工具极为丰富，从而拓展了 Bot 的能力边界。

2、丰富的数据源，扣子提供了简单易用的知识库功能来管理和存储数据，支持 Bot 与用户自己的数据进行交互。

3、平台还提供了持久化的记忆能力，方便 AI 交互的数据库记忆重要参数或内容。

4、灵活的工作流设计，可以处理逻辑复杂且有较高稳定性要求的任务流。这些功能的整合为用户提供了更多的创作可能性，让他们能够更轻松地打造符合自己需求的 Chatbot，并将其推广到不同的平台上。

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