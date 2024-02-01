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Shopify推出冬季版 新增人工智能媒体编辑器和语义搜索

2024-02-01 10:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月1日 消息:电商平台Shopify近期发布了其冬季版，引入了一系列新功能，旨在提升商家体验。其中包括Magic Media Editor，这是一款人工智能媒体编辑器，专门用于增强产品图像。商家可以选择七种风格，如简约、活力、自然等，或者输入提示以生成新的背景。此外，编辑器还支持与现有图像相匹配，以保持品牌一致性，并能移除不需要的背景。

另一项新增的功能是改进的语义搜索，不仅仅匹配搜索关键字，还能理解查询背后的意义。例如，客户可以提出类似“冬季保暖衣服”的查询，获取各种与保暖穿着相关的结果。

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商家可以添加不同颜色、材质和特定活动等参数来针对不同的受众。图片来源:Shopify

为了更好展示产品的不同变体，Shopify推出了产品创建和分类工具，支持2000个变体。商家还可以使用新推出的应用程序来管理产品变体，该应用程序适用于Shopify Plus客户，允许卖家维护不同变体的独特描述、图库和URL。

此外，Shopify正致力于为B2B商家推出无头店面，为企业提供自定义前端解决方案，并通过Shopify指定的API访问后端。在过去的第三季度，Shopify的收入达17亿美元，同比增长25%。值得注意的是，该公司在2023年6月进行了裁员并将物流业务出售给Flexport。

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