Midjourney测试“风格一致性”功能 支持V6版本（附使用方法）

站长之家（ChinaZ.com）2月1日 消息:Midjourney官方宣布，正在测试一种风格调整算法“风格参照”，帮助用户生成生成风格一致性图像。

这项功能与图像提示类似，在图片提示中，你可以提供一个或多个图像的链接，用以描述你想要的统一风格。该功能支持 V6和 Niji V6版本（不支持 V5等旧版本），大家可能会在未来几周对这一功能进行更新。

具体使用方法如下:

1.在你的提示语后输入 --sref，然后加上一个或多个图像链接，例如 --sref urlA urlB urlC。

2.图像模型会将这些图像链接作为“风格参照”，尝试创作出与其美学风格相匹配的作品。

3. 可以这样设置不同风格的权重 --sref urlA::2urlB::3urlC::5。

通过 --sw100来调整整体风格化的强度（默认值是100，0表示关闭，最大值是1000）。

4.常规图像提示必须放在在 --sref 前面，如下所示:

img-prompt1img-prompt2--sref stylePrompt1stylePrompt2

以下是网生成的实例：

提示词设置如图：

官方提示，如果你的提示倾向于真实感风格，但你希望加入与之冲突的风格，比如插画风，可能还需要在提示语中额外说明，风格参照不会直接影响图像提示的效果。

值得注意的是，Midjourney还表示计划在未来增加一个“一致性角色”特性，其工作原理类似，将使用 --cref 参数。

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