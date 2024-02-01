Shopify发布“Magic”图像编辑器等AI增强功能，助力商家智能经营

站长之家（ChinaZ.com）2月1日 消息:Shopify最近发布了一系列AI增强功能，旨在帮助商家更智能地经营业务、增加销售并提供更优质的客户体验。其中最引人注目的功能是“Magic”图像编辑器，该编辑器运用不同的AI模型，能够自动生成产品描述、常见问题解答等营销文案。初步测试显示，“Magic”在几秒钟内就能创建出SEO优化的文本，相较于通常需要几分钟来编写高转化产品简介的传统方法，效率提升显著。

另外，Shopify还推出了“Smart Sidekick”，这是一款AI商业顾问，为商家提供个性化的建议，涵盖了从库存管理到获取新客户的方方面面。其目标是通过传递Shopify的专业经验，帮助商家更明智地做出决策。

在营销方面，Shopify将其广告定位工具“Audiences”注入更多AI元素，以优化广告活动性能。据公司称，其数据图表能够构建比商家手动创建的定制受众大两倍的自定义受众。

此外，Shopify还利用AI技术改进了其平台的搜索功能。新的语义搜索功能利用自然语言处理更好地理解搜索意图。初步试点显示，搜索到购买的转化率增加了7%。

这些AI增强功能使得Shopify在与竞争对手如Adobe、Salesforce和Oracle的竞争中具备一定优势，因为这些竞争对手也在投资AI以扩展其商业能力。

这些新功能反映了零售和电子商务行业的更广泛趋势，人工智能正在改变从供应链到客户服务的一切。根据KPMG的报告，过去12个月里，大流行使零售业受到了估计为五年的冲击，并增加了该行业对人工智能的采用。

报告还发现，90%的零售业领导表示，他们的员工已经准备好并具备人工智能采用所需的技能，而在前一年，这一比例为43%。然而，其中49%的领导人也感到，人工智能采用速度超过了他们行业的理想水平，引发了有关网络安全、偏见和伦理的担忧。

Shopify表示已通过提供人工智能道德守则来解决这些问题，其78%的商家已经采纳了这一守则。此外，该公司表示已升级其核心产品基础设施，支持每个清单最多有2，000个产品变体，从而实现更复杂的产品目录，减少了库存错误的风险。

随着越来越多的消费者和企业转向数字化，Shopify经历了迅猛的增长。自2015年首次公开上市以来，其股价已经上涨了超过2000%，但自疫情高峰以来已经出现了下滑。该公司现在每年处理超过2000亿美元的交易额，市值超过1000亿美元。

Shopify的商家们希望这些新功能能帮助他们充分利用在线商务的持续繁荣，吸引更多跨不同渠道和市场的客户。VentureBeat的使命是成为技术决策者获取有关变革性企业技术知识和进行交易的数字市集。

（举报）