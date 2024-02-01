小米小爱同学AI助手通过大模型备案

站长之家(ChinaZ.com) 2月1日 消息:昨日，小米小爱同学宣布，小爱同学AI助手正式通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案。
据悉，2023年8月14日，全面拥抱大模型的小爱同学在雷军年度演讲上首次亮相并开启邀测。
大模型全面赋能的小爱同学，拥有更强大的大脑，拥有联系上下文、逻辑推理的能力，可以为你答疑解惑、激发灵感、创造艺术，还能扮演角色，进行更自然的对话。
通过备案后，小爱同学 AI 助手将面向更广泛用户群体开放体验，可以为用户提供更可靠和规范的人工智能服务。
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站长之家(ChinaZ.com) 2月1日 消息:昨日，小米小爱同学宣布，小爱同学AI助手正式通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案。
据悉，2023年8月14日，全面拥抱大模型的小爱同学在雷军年度演讲上首次亮相并开启邀测。
大模型全面赋能的小爱同学，拥有更强大的大脑，拥有联系上下文、逻辑推理的能力，可以为你答疑解惑、激发灵感、创造艺术，还能扮演角色，进行更自然的对话。
通过备案后，小爱同学 AI 助手将面向更广泛用户群体开放体验，可以为用户提供更可靠和规范的人工智能服务。
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新一批的国产AI大模型通过了备案许可，其中小米的小爱同学AI助手位居其中。此次共有13家企业14个AI大模型通过备案，是获批数量最大的一次，也是首次出现一家公司同时获批两款大模型。国内已经有超过40款AI大模型产品获得了备案审批，另外有超过240个大模型及AI技术项目进入到《境内深度合成服务算法备案》名单中。
快科技1月30日消息，今日，小米公关部总经理王化发微博称，小爱同学AI助手已通过大模型备案，接下来可以有更多的朋友能体验小爱同学大模型的魅力了。其中，王化还提到，去年8月，小爱同学升级大模型版本开始公测，在过去的数月里已经有不少米粉体验过小爱同学AI助手大模型的各种新鲜玩法。但是也经常看到有米粉抱怨申请没通过，现在小爱同学AI助手已通过大模型备案，希望大家可以推荐身边的人。据悉，小爱同学是小米旗下的人工智能助手，搭载了很多小米设备，可给用户带来全新的跨越式智能体验。其基于小米的硬件生态和海量数据，为用户提
小冰公司宣布已获得“小冰大模型”国内备案，结束静默期，正式发布一系列产品。首先是小冰克隆人，该产品允许创作者通过小冰框架技术克隆自己并向粉丝发布，已有超过1000名克隆人入驻，并有部分创作者实现个人AI年收入百万元。小冰团队表示他们始终致力于创造能与人建立长期情感纽带的人工智能伙伴。
第四范式、什么值得买、新壹科技、衔远科技、小米、智联招聘、Boss直聘、脉脉等13家企业的，14个国产AI大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，可实现商业化应用。自2023年8月，文心一言、讯飞星火、百川智能等11个AI大模型首次通过备案以来，已陆续有几十家科技企业的大模型获批上线。其他通过备案的AI大模型有:零一万物的零一万物大模型;识因智能的一叶
2024年1月18日，新壹科技宣布其推出的国内首款视频领域生成式人工智能新壹视频大模型，已通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，正式向社会开放服务。新壹视频大模型于2023年7月27日发布，目前已具备从视频脚本生成、素材匹配原生AI视频生成、声音克隆、智能剪辑到数字人播报的全流程AI视频生产能力。秒创平台目前拥有超过300万用户，每天生成数十万分钟的AI视
Weaver是一个内容创作类大模型，具有生成长文本、个性化文风、引入外部知识等功能，可应用于小说、文案、论文等创作场景，帮助用户提高创作效率。点击前往Weaver体验入口需求人群适用于各类小说创作、文案写作、论文撰写。点击Weaver网站，开启您的内容创作之旅。
夸克App宣布推出全新的AI学习助手，为用户提供更加智能的学习体验。这款AI学习助手基于夸克自研的大模型技术，采用夸克宝宝的虚拟形象为用户进行题目讲解。夸克AI学习助手已率先上线在部分搜索英语内容的场景中，但未来还将加入数学等主流学科，让AI技术更加全面地深入到学习场景的方方面面。
巨人网络宣布正式完成了游戏AI大模型GiantGPT的备案，相关备案结果今日在上海正式公布。巨人网络AI大模型GiantGPT的有关服务可以正式开展业务。在公司内部推出CodeBrain代码层的大模型，它结合了公司自有数据以及自研的编译器插件，为公司内部开发人员提供高效的代码生成助手，对这块的研发效率提升达30%-40%。
国内在过去的六个月内批准了超过40个人工智能模型供公众使用，旨在迎头赶上美国在AI领域的发展。中国监管机构共批准了14个大型语言模型供公众使用，其中包括小米公司、第四范式和零一万物等企业。百度的文心一言等ChatGPT类似的聊天机器人用户数量已于去年12月达到1亿。
在下午的荣耀MagicOS8.0发布会上，荣耀官宣了自研端侧平台级AI大模型魔法大模型。荣耀魔法大模型是一款具有70亿参数的大模型，支持智慧成片、图库语义搜索、一拖日程等功能，都是在端侧本地运行。魔法大模型携手百度智能云千帆大模型，百度智能云正式与荣耀大模型成为战略合作伙伴。
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SnappySnail是一个使用AI快速写信并发送纸质信件的工具。它通过智能算法和自然语言处理技术，帮助用户在几秒钟内完成书信的撰写，并将信件直接寄送给收件人。用户可以通过输入一些关键信息，例如收件人姓名和地址，以及想要表达的内容，然后SnappySnail会根据这些信息生成一封合适的信件，并将其打印并邮寄出去。SnappySnail提供了一个快速、方便且个性化的方式来发送纸质信件，无需手动书写和邮寄。
Google Bard's PDF Top Guide是一份免费的终极资源，帮助用户充分利用Google Bard的PDF上传功能。通过该指南，用户能轻松评估Bard's PDF语句、获取文档和PDF内容摘要。详细了解Google Bard和PDF文件处理的全面指南，包括内容提取、摘要生成和关键信息突出等方面。探索与Google Workspace的集成、令牌限制以及提高效率的技巧。随着对Bard的PDF处理未来趋势的洞察，保持领先地位。
Rufus是一款基于生成式AI的专业购物助手，接受Amazon广泛的产品目录、顾客评价、社区问答以及网络信息的培训。它能够回答关于购物需求、产品和比较的问题，根据对话背景提供建议，并在Amazon常用的购物体验中促进产品发现。Rufus将在Amazon移动应用的小部分客户中推出beta版本，并将在未来几周逐步向更多的美国客户推出。
SonixTw AI Voice Cloning 是一款高质量的在线人工智能语音克隆产品，通过一次录音即可实现克隆，保留细腻的情感和音调。您可以为自己和团队创建数字孪生身份，发挥声音的全部潜力，提升生活体验和工作效率。
AI写作引擎是一款专注于内容和营销文案创作的智能工具，比GPT更智能，能够提升创作效率十倍。该引擎涵盖多个领域，包括新闻稿、文章、故事小说、论文大纲、总结报告等。通过AI写作引擎，用户可以轻松生成各种类型的文案，满足不同写作需求。
HitPaw Online AI Video Translator是一款先进的AI视频翻译服务，支持多种语言选择，使您的视频内容能够触达全球观众。同时，它还提供语音转文字和文字转语音的在线工具，能够准确地将音频转录为多种语言。产品还包含多项AI功能，如语音克隆、唇语同步、自动生成字幕、AI视频生成器、实时语音变换等。通过自动将视频翻译成多种语言，HitPaw Online AI Video Translator能够帮助视频内容快速、高效、经济地触达全球受众。
NSFW AI Chat是一个提供NSFW内容的AI聊天平台。用户可以与生成的虚拟人物进行聊天，并探索自己的性趣。该平台提供安全的环境，帮助用户找到虚拟朋友和伴侣，并能根据用户的喜好生成相应的NSFW图像。定价方面，平台提供免费试用，并提供付费订阅服务。
AnimateLCM是一个使用深度学习生成动画视频的模型。它可以仅使用极少的采样步骤就生成高保真的动画视频。与直接在原始视频数据集上进行一致性学习不同,AnimateLCM采用了解耦的一致性学习策略,将图像生成先验知识和运动生成先验知识的萃取进行解耦,从而提高了训练效率并增强了生成的视觉质量。此外,AnimateLCM还可以与Stable Diffusion社区的插件模块配合使用,实现各种可控生成功能。AnimateLCM已经在基于图像的视频生成和基于布局的视频生成中验证了其性能。
TextFX是一个在线文本增强平台,用户可以通过该平台使用多种文本增强功能,如文本膨胀、首字母缩写、文本融合等,快速优化和增强文本内容。该平台提供简单易用的界面,用户无需代码经验就可以使用各种文本增强功能提升写作效率。
MusicFX是一个让用户创造音乐的在线平台。它提供丰富的音效库和创作工具,用户可以选择不同的音效素材,通过拖拽、组合等简单操作,即可创作出属于自己的原创音乐。该平台适合各个年龄段的音乐爱好者,不需要专业的音乐知识,也可以在线创作,体验音乐创作的乐趣。
DirectML 是Windows上的机器学习平台API,为硬件供应商提供了一个通用的抽象层来暴露他们的机器学习加速器。它可以与任何兼容DirectX 12的设备一起使用,包括GPU和NPU。通过减少编写机器学习代码的成本,DirectML使得AI功能集成更加容易。
coze-discord-proxy是一个代理discord机器人的插件,它可以通过API接口调用被coze托管的discord机器人,实现与chatGPT等AI对话。该插件支持流式对话返回、对话文生图和图生文功能,还支持创建频道/子频道/线程、指定对话频道实现隔离,并兼容openai的对话接口、GPT识图接口等,非常适合集成到NextChat、OneChat等面板中,提供强大的AI聊天能力。
Wooorld是一个虚拟现实探索和社交平台。用户可以在虚拟世界中与朋友们一起游览地球上的数百个城市、地标和自然景观。Wooorld提供了极其真实和细致的3D地图,用户只需要用双手抓取地图就可以平移和缩放。用户还可以进行语音交流、使用面部和身体动态捕捉的3D头像,玩游戏和使用创意工具进行协作。这是一个独特的社交体验。
soona's AI工具和创意平台是一个综合套件，用于内容创作、管理和分析。它提供专业和用户生成内容的工具，帮助提升品牌形象。它还提供AI驱动的工具，如背景移除、图片调整和添加文本等。此外，它还提供产品创意管理和视觉分析工具，以提升在电子商务平台上的视觉表现。soona's AI工具和创意平台适用于各种场景，包括电商、广告、社交媒体和品牌推广。
AICupid是一个18+ NSFW聊天机器人，可连接你与你的AI女友或男友进行无过滤的对话。它不限制任何话题，让你享受完全自由的对话体验。该产品具有丰富的聊天功能，适用于各种场景。
Noi是一个使用GPT模型驱动的写作助手,它可以协助用户生成各类文本内容,提高写作效率。用户只需要输入几个关键词,Noi就可以自动生成段落或者文章。它还提供强大的交互式编辑功能,用户可以随时修改生成的内容。Noi支持多语言,并持续优化生成效果。它的界面简洁易用,无需任何专业知识就可以上手。Noi是新一代AI写作工具的典范。
文心一言APP是依托百度文心大模型技术的AI应用产品。用户只需提供一张照片和三句语音,就可以一键生成专属的数字化身,可用于情感交流、求知探索、娱乐聊天等场景。该APP还具有语音交互、情绪交互、记忆能力强等特点。
OLMo是一个开源的语言模型和训练框架,由AI2研究院发布。它提供了完整的训练数据、代码、模型参数、评估代码等资源,使研究人员能够训练并实验大规模语言模型。OLMo的优势在于真正开放,用户可以访问从数据到模型的完整信息,辅以丰富的文档,便于研究人员进行开放式研究和协作。该框架降低了语言模型研究的门槛,使更多人参与进来推动语言模型技术进步。
Infinite Craft是一个小程序游戏,玩家可以通过拖动不同元素如水、火、风、土等进行组合,合成新的道具和物品。该游戏内置上百种元素搭配,组合潜力无限,玩家可以获得探索未知、创造新事物的乐趣。Infinite Craft画面精美,操作简单轻松,老少皆宜,是增进父母关系、消磨时间的优质选择。游戏内置社交功能,玩家可以分享自己的作品、交流心得。