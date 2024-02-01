小米小爱同学AI助手通过大模型备案

站长之家(ChinaZ.com) 2月1日 消息:昨日，小米小爱同学宣布，小爱同学AI助手正式通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案。

据悉，2023年8月14日，全面拥抱大模型的小爱同学在雷军年度演讲上首次亮相并开启邀测。

大模型全面赋能的小爱同学，拥有更强大的大脑，拥有联系上下文、逻辑推理的能力，可以为你答疑解惑、激发灵感、创造艺术，还能扮演角色，进行更自然的对话。

通过备案后，小爱同学 AI 助手将面向更广泛用户群体开放体验，可以为用户提供更可靠和规范的人工智能服务。

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