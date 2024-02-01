申通快递对12省份快件提价 以应对恶劣天气

站长之家(ChinaZ.com) 2月1日 消息:申通快递近日发布通知，为保障末端派送服务质量和消费者体验，结合当前天气情况，将对发往黑龙江、吉林、江西、湖南、湖北、安徽、四川、河南、山东、山西、内蒙古和辽宁等省份的快件进行价格调整。

具体来说，3公斤至5公斤的快件将增加1元/公斤，而5公斤以上的快件将增加3元/公斤。各出港省公司可根据自身运力情况自行调整3公斤以内快件的调整幅度。此次价格调整的执行日期为2024年1月30日至2月2日，以揽件时间为准。

此次价格调整主要是由于近期中东部地区将出现大范围雨雪冰冻天气过程，对交通出行造成不利影响。据中央气象台预报，1月31日夜间至2月5日，西北地区东部、华北、东北、黄淮北部等地有降雪，黄淮中南部、江汉、江淮西部和北部、湖南西北部、贵州中北部、重庆北部和东部等地有雨转雨夹雪或雪。长江中下游及以南大部地区有中到大雨，部分地区有暴雨。此外，2月1日至4日，河南南部、湖北、安徽北部、江苏北部、山东南部、湖南西北部、贵州东部、重庆东部等地部分地区有冻雨。

由于雨雪影响时段正值春运返乡高峰期，且雨雪影响严重地区位于我国中部交通枢纽省份，对交通出行十分不利。因此，申通快递此次价格调整旨在平衡运营成本和保障服务水平。

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