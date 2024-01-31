Kore.ai获得1.5亿美元用于开发对话式AI平台 英伟达也参投

站长之家(ChinaZ.com) 1月31日 消息:Kore.ai 获得了 1.5 亿美元的投资，用于开发其对话/生成型人工智能平台技术。这轮融资于周二（1 月 30 日）宣布，由 FTV Capital 领投，芯片制造商英伟达也参与了投资。

这家总部位于佛罗里达州奥兰多的公司表示，它将利用这笔资金扩大其生成型人工智能（AI）平台的使用。新闻稿中写道：“帮助各种规模的公司安全、负责地利用 AI 推动业务互动，同时实现显著的收入和成本节省。”

根据新闻稿，Kore.ai 的平台让团队能够制定定制化的解决方案，或者部署预先构建的、针对特定领域训练的虚拟助理，用于银行、医疗和零售等行业的 IT 和人力资源等功能。

“我们的开放式方法让企业有了选择的自由，同时为有效的 AI 实施提供了内置的保护措施，”Kore.ai 的创始人兼首席执行官 Raj Koneru 说，“我们的平台位于基础设施层和 LLM 混乱之上。”

Kore.ai 的融资公告是在 AI 公司 Sema4.ai 获得了 3050 万美元的投资，以将开源驱动的 AI 带入企业工作的第二天发布的。

“传统上，AI 很难支持知识工作者的复杂工作流程，”PYMNTS 写道。“虽然大型语言模型（LLM）可以总结大量的信息并与人类交互，但它们缺乏处理歧义、适应变化的上下文和采取行动的能力。”

Sema4.ai 说，它的目标是通过实现有意义的人机协作来弥合这一差距。

与此同时，PYMNTS 也在周二发布的一次采访中，与 Sovos 的首席技术官 Eric Lefebvre 谈论了 AI 在支付领域中的作用。他指出，反欺诈工作是这项技术有很多机会的一个领域。欺诈者已经使用 AI 来冒充人和实体，所以银行和企业的目标是确保交易是合法的。

随着支付越来越接近实时状态，与不法分子的斗争中出现了一场“AI军备竞赛”，这意味着企业必须同时进行进攻和防守。

在这样做的过程中，“我们正在挖掘这些数据，从数据中创建规则，”因为交易是实时可见的，这让企业能够主动地阻止欺诈者的行动，而不是被动地应对，Lefebvre 说。

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