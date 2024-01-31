AI视野：OpenAI推新模型GPT-4-0125-preview；阿里Qwen-VL升级更新；苹果播客新增转录功能；AI写真项目InstantID在GitHub爆火

拜年之巅是一款家庭聊天冒险游戏，以亲戚们的群聊为背景，通过互动对话和选择来影响亲戚们的情绪。游戏中有九种亲戚角色，每个角色都有不同的性格和对话反应。你的聊天方式将影响游戏的进程和结局。此外，游戏还提供成就系统和隐藏家庭成员，玩家需要解锁白金奖杯等各种奖励。拜年之巅通过轻松幽默的方式，让玩家在传统受压抑的家庭场景中体验不同的互动和娱乐。