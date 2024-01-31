AI视野：OpenAI推新模型GPT-4-0125-preview；阿里Qwen-VL升级更新；苹果播客新增转录功能；AI写真项目InstantID在GitHub爆火

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🤖📱💼AI应用
OpenAI不服GPT-4被Bard反超 推出最新模型GPT-4-0125-preview
【AiBase提要:】
😲 Bard搭载了新版大模型Gemini Pro-scale
😠 网友质疑混合在线和离线大模型
🔄 模型GPT-4-0125-preview已入场竞技场
Finalframe即将推出适用于AI生成视频的剪辑界面
要点:
⭐ Finalframe支持文本转视频和图像转视频
⭐ 支持创建、打开、保存项目，以及导出完整时间轴
⭐ 即将推出的新功能让视频剪辑方式更直观方便
官网地址:https://top.aibase.com/tool/finalframe
WhisperKit开源!可在iPhone和Mac流畅体验实时语音转录
【AiBase提要:】
😃Argmax公司将WhisperKit作为首个项目。
😃WhisperKit以MIT许可证的形式开源。
😃WhisperKit实现了实时语音转文本。
项目入口:https://top.aibase.com/tool/whisperkit
苹果iOS17.4更新:播客应用新增转录功能
【AiBase提要:】
⭐ 转录功能自动生成播客节目文字稿
⭐ 初期支持英语、法语、德语和西班牙语
⭐ 转录文本不包含动态插入音频和音乐歌词
Mistral-Medium意外泄露 神秘新模型“Miqu”击败GPT-4之外的所有大模型
【AiBase提要:】
🤔 Mistral-Medium模型意外泄露，引发AI社区热议，与名为"Miqu"的新模型有关。
🔥 Miqu在EQ-Bench基准上表现强大，与Mistral-Medium相近，但发布者身份神秘。
💥 Miqu身份存疑，是否Mistral-Medium早期版本或Llama70B。
开源地址:https://top.aibase.com/tool/miqu-1-70b
Vary-toy:具有高级视觉词汇视觉语音模型
【AiBase提要:】
📌 挑战与潜力: 大型视觉语言模型在计算机视觉和自然语言处理任务表现出色，但在图像感知能力方面仍有潜力待发。
📌 模型结构: LVLMs采用图像标记作为前缀或交叉注意力进行特征融合，效率受视觉词汇网络的限制。
📌 解决方案: MEGVII Technology的研究人员提出Vary-toy，用于提高LVLMs的图像感知能力。
项目入口:https://top.aibase.com/tool/vary-toy
阿里巴巴多模态模型Qwen-VL升级更新 推出这2个版本
【AiBase提要:】
⭐ Qwen-VL-Plus和Qwen-VL-Max版本推出
⭐ 在多模态任务上与GeminiUltra和GPT-4V相当
⭐ Qwen-VL-Max在视觉推理方面展现卓越能力
试用地址:https://huggingface.co/spaces/Qwen/Qwen-VL-Max
AI实时对话系统WhisperFusion:集成大模型，与AI无缝语音对话
【AiBase提要:】
1. 🎙️ 实时语音转文本:利用OpenAI WhisperLive实现即时将口语转换为文本。
2. 🧠 大型语言模型整合:集成Mistral大型语言模型，提升对转录文本的理解和上下文把握。
3. ⚙️ TensorRT优化:LLM和Whisper均经过TensorRT引擎优化，确保高性能和低延迟处理。
📰🤖📢AI新鲜事
Midjourney使用1.6万名艺术家数据库进行训练遭批判
【AiBase提要:】
📌 艺术家反应:艺术家指责公司侵权
📌 法律诉讼:涉及多方提起集体诉讼
📌 艺术家作品未经许可被用于训练AI程序
Open AI否认报告称ChatGPT泄露了用户密码
【AiBase提要:】
😡 OpenAI否认ChatGPT泄露密码
😡 Ars Technica报道泄露工单及网站登录凭证
😡 ChatGPT遭指控为漏洞百出
AI写真项目InstantID在GitHub引爆热潮
【AiBase提要:】
⭐ AI写真项目InstantID在全网刷屏
⭐ 项目背后是来自小红书的 InstantX 团队
⭐ InstantID出图速度快，不需模型训练，支持多种风格
项目地址:https://top.aibase.com/tool/instantid
微软等公司财报低于预期 美股AI相关巨头市值一夜蒸发1900亿美元
【AiBase提要:】
📉 微软、Alphabet和超微公布季度业绩低于预期。
💻 与AI相关的公司市值一夜蒸发1900亿美元。
📉 英伟达的股价在1月份上涨了27%，但在盘后交易中也回落了2%以上。
美国点评网站Yelp将加强AI功能 部分功能已在iOS版上线
【AiBase提要:】
👉 Yelp的新功能包括AI生成的摘要和首页重新设计
👉 AI生成的摘要将简洁地介绍商家的特色和服务
👉 摘要功能已在iOS上推出，未来会扩展到Android和网页
MIT最新研究:纯文本模型也能训练出视觉表征 用代码就能作画
【AiBase提要:】
👁️ 纯文本模型训练视觉概念表征的新可能性
💻 语言模型无法直接处理像素形式的视觉信息
🌈 语言模型在生成复杂场景方面表现出色
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2401.01862.pdf
首个图像序列基准测试Mementos开源 GPT-4V/Gemini竟看不懂漫画!
【AiBase提要:】
🤔 Mementos测试的关键目的是测试多模态大语言模型的推理能力。
😟 对于GPT-4V和Gemini等模型，在图像序列推理中表现不足20%。
🤯 Mementos测试发现模型容易产生对象幻觉和行为幻觉。
项目地址:https://mementos-bench.github.io/
200GB!AutoMathText:专注数学文本的超大规模数据集
【AiBase提要:】
1. AutoMathText是一个庞大的数学文本数据集，总体规模达到200GB，汇聚了来自多个来源的数据，适用于多种应用场景。
2. 数据集包含10亿到100亿的数据量级，提供丰富的资源供大规模模型训练。
3. AutoMathText提供了详细的领域标签，涵盖数学推理、推理、微调等方面。
高效机器人学习软件SERL25分钟学会一个任务
【AiBase提要:】
⭐ 机器人学习软件SERL通过更少的尝试快速学会新任务
⭐ SERL可执行多种复杂任务，如组装电路板、布线或移动物体
⭐ 这一软件工具包已经教会机器人执行多种任务，包括组装电路板、布线或移动物体到新位置
项目地址:https://top.aibase.com/tool/serl
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