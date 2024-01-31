GRUP MEDIAPRO宣布与微软成立AI合成媒体实验室

站长之家（ChinaZ.com）1月31日 消息:GRUP MEDIAPRO 在 ISE 展会的框架内，宣布与微软合作，启动了一个人工智能和合成媒体实验室。这是两家公司为了为音像行业开发解决方案而共享技术和商业知识的一个重要步骤。

GRUP MEDIAPRO 和微软的合作基于以人为本的理念，同时承诺在人工智能解决方案的构思、开发、部署和使用中遵守所有法律义务和道德原则。

这个人工智能和合成媒体实验室是欧洲首个此类实验室，将有来自两家公司的约一百人参与其中，具体取决于项目的情况。这一倡议由 GRUP MEDIAPRO 的人工智能中心推动，该中心成立于2022年，旨在利用人工智能的最新进展，为音像行业创造新的商业模式、产品和服务，以及为音像专业人士提供有助于完成创作、生产和管理相关流程的工具。

人工智能中心将与集团的各个业务部门协调，提供音像、娱乐和体育领域的经验和知识，以及与微软西班牙的团队合作，并根据每个项目的情况，与微软公司的产品和创新领域的特定团队进行全球合作。

人工智能和合成媒体实验室涵盖了多个研究领域，例如市场和受众分析、广播中的广告监测、音像和数字内容的可访问性和个性化、语音克隆以及视频处理的改进。生成型人工智能在该行业创造价值的潜力是团队关注的重点领域。与本协议框架相关的这些领域的第一批概念验证将在2024年1月30日至2月2日在巴塞罗那举行的 ISE 展会上，展示在 GRUP MEDIAPRO 的展台上。

“我们持续拥抱创新是我们作为一家公司30年来的特点，这也是我们总是与顶尖的技术合作伙伴携手进行的事情。人工智能将彻底改变这个行业，我们必须做好准备，创造我们自己的解决方案和应用，以及确定人工智能在音像行业中的作用，”GRUP MEDIAPRO 的管理合伙人 Tatxo Benet 说。

“我们对这次合作感到兴奋，我们希望这将标志着人工智能在一个如此重要的行业中使用的前后转折点，”微软西班牙的总裁 Alberto Granados 说。“有许多使用场景，可以让行业成员的任务变得更容易，让他们有更多的时间发挥创造力。”

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