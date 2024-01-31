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星巴克利用人工智能驱动的个性化奖励 以提高消费频次和金额

2024-01-31 14:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月31日 消息:在周二（ 1 月 30 日）的电话会议上，星巴克发布2024财年第一季度财报，首席执行官Laxman Narasimhan讨论了该公司推动星巴克奖励会员获得更大价值的成功举措。

星巴克

“在美国，我们实施了针对性的优惠，旨在吸引我们的偶尔客户加入我们的忠诚度计划，”Narasimhan说。“正如我们随着时间的推移所看到的，星巴克奖励会员与我们的品牌建立了一种规律化的长期关系，增加了票据和交易量。此外，我们在我们的专有Deep Brew数据分析和人工智能工具中激活了新的功能，以识别和激励特定的奖励会员群体。”

消费者，从他们的角度来看，想要个性化的交易和折扣。PYMNTS Intelligence的报告“个性化优惠很强大——但往往不合适”，该报告基于来自超过 2500 名美国消费者的回答，显示了71%的人已经收到了个性化优惠并对它们感兴趣，另有12%的人没有收到个性化优惠但是感兴趣。

在这个季度，星巴克看到其在美国的奖励计划 90 天活跃会员基数增加到 3430 万，同比增长13%，相当于约 400 万新会员。为了进一步提高参与度，该品牌正在使用奖励合作伙伴，寻求针对其他行业的其他公司的内置受众。该品牌在周二宣布了与美国银行的这样一项合作。

“我们很高兴地分享美国银行将成为我们的下一个星巴克奖励合作伙伴，为我们最忠诚的客户提供更多的价值，”Narasimhan在电话会议上说。“这个机会……是我们今年要推出的两个新的星巴克奖励合作伙伴之一。”

此举紧随星巴克与达美航空的SkyMiles计划的现有奖励合作之后，Narasimhan在周二的电话会议上说，这是一个“巨大的成功”，促进了忠诚会员之间更深层次的“联系和参与”。

许多消费者正在使用餐厅的忠诚度计划。在PYMNTS Intelligence的研究“连接餐饮：消费者喜欢打折的餐食”中，该研究基于对超过 1800 名美国消费者的调查，51%的受访者报告使用了餐厅的忠诚度计划，其中49%参与了快餐餐厅的这些计划，34%参与了全服务餐厅的这些计划。

此外，消费者越来越多地通过数字渠道与餐厅互动。来自PYMNTS Intelligence的研究“消费者对日常应用的兴趣”，该研究基于对美国和澳大利亚的超过 3300 名消费者的调查的见解，发现 4 分之 1 的美国餐厅客户只使用互联网连接的设备订购食物。另外，还有36%的人既通过传统渠道（亲自或通过电话）也通过互联网连接的设备订购食物。

星巴克，就其而言，看到了其跨数字渠道的参与度增加。

“我们看到我们的移动订单和支付超过了本季度所有交易的30%的创纪录高点，并且我们将移动订单和支付的停机时间减少了一半，”Narasimhan在电话会议上说。“我们在我们的美国送货业务中看到了创纪录的结果，同比增长了近80%，得益于我们与DoorDash的扩大合作。我们看到了持续增长的巨大潜力。”

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