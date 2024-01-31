首页 > 业界 > 关键词  > LLaVA最新资讯  > 正文

新型稀疏LVLM架构MoE-LLaVA 解决模型稀疏性相关的性能下降问题

2024-01-31 14:14 · 稿源：站长之家

要点:

1、MoE-LLaVA是一种新型稀疏LVLM架构，使用路由算法仅激活top-k专家。

2、MoE-LLaVA在各种视觉理解数据集上表现相当甚至超越了LLaVA-1.5-7B。

3、MoE-LLaVA采用三阶段的训练策略，以降低稀疏模型学习的难度。

站长之家（ChinaZ.com）1月31日 消息:MoE-LLaVA是一种新型稀疏LVLM架构，通过使用路由算法仅激活top-k专家，解决了通常与多模态学习和模型稀疏性相关的性能下降问题。研究者联合提出了一种新颖的LVLM训练策略，名为MoE-Tuning，以解决大型视觉语言模型（LVLM）的扩大参数规模会增加训练和推理成本的问题。

image.png

项目地址:https://github.com/PKU-YuanGroup/MoE-LLaVA

Demo地址:https://huggingface.co/spaces/LanguageBind/MoE-LLaVA

此外，MoE-LLaVA在各种视觉理解数据集上表现相当甚至超越了LLaVA-1.5-7B。该架构采用三阶段的训练策略，以降低稀疏模型学习的难度，从而建立稀疏LVLMs的基准，为未来研究开发更高效和有效的多模态学习系统提供宝贵的见解。

论文提出了MoE-LLaVA的三阶段训练策略。第一阶段的目标是让视觉token适应到LLM，使LLM具备理解图片实体的能力。第二阶段的目标是用多模态的指令数据来微调，以提高大模型的能力和可控性。

第三阶段使用第二阶段的权重作为初始化以降低稀疏模型学习的难度。在模型构建中，MoE-LLaVA是第一个基于LVLM搭载soft router的稀疏模型。研究团队在5个图片问答benchmark上验证了MoE-LLaVA的性能，并报告了激活的参数量和图片分辨率。

为了验证MoE-LLaVA的多模态理解能力，研究在4个benchmark toolkit上评估了模型性能。结果显示，MoE-LLaVA可以用更少的激活参数达到和稠密模型相当甚至超过的性能。研究还采用POPE评估pipeline验证MoE-LLaVA的物体幻觉，结果表明MoE-LLaVA展现出最佳的性能，以较少的激活参数超过了LLaVA。

MoE-LLaVA能够帮助我们更好地理解稀疏模型在多模态学习上的行为，为未来研究和开发提供了有价值的见解。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • MusicFX:是一个创造音乐的平台

    MusicFX是一个让用户创造音乐的在线平台。它提供丰富的音效库和创作工具,用户可以选择不同的音效素材,通过拖拽、组合等简单操作,即可创作出属于自己的原创音乐。该平台适合各个年龄段的音乐爱好者,不需要专业的音乐知识,也可以在线创作,体验音乐创作的乐趣。

    音乐创作 音效 在线创作

  • DirectML:机器学习加速 API

    DirectML 是Windows上的机器学习平台API,为硬件供应商提供了一个通用的抽象层来暴露他们的机器学习加速器。它可以与任何兼容DirectX 12的设备一起使用,包括GPU和NPU。通过减少编写机器学习代码的成本,DirectML使得AI功能集成更加容易。

    DirectX 机器学习 API

  • coze-discord-proxy:代理discord-bot,api调用coze-bot

    coze-discord-proxy是一个代理discord机器人的插件,它可以通过API接口调用被coze托管的discord机器人,实现与chatGPT等AI对话。该插件支持流式对话返回、对话文生图和图生文功能,还支持创建频道/子频道/线程、指定对话频道实现隔离,并兼容openai的对话接口、GPT识图接口等,非常适合集成到NextChat、OneChat等面板中,提供强大的AI聊天能力。

    AI 机器人 聊天

  • Wooorld:探索世界的虚拟现实社交平台

    Wooorld是一个虚拟现实探索和社交平台。用户可以在虚拟世界中与朋友们一起游览地球上的数百个城市、地标和自然景观。Wooorld提供了极其真实和细致的3D地图,用户只需要用双手抓取地图就可以平移和缩放。用户还可以进行语音交流、使用面部和身体动态捕捉的3D头像,玩游戏和使用创意工具进行协作。这是一个独特的社交体验。

    虚拟现实 3D地图 社交平台

  • soona:解锁专业和用户生成内容的终极工具包，管理产品创意，衡量绩效。

    soona's AI工具和创意平台是一个综合套件，用于内容创作、管理和分析。它提供专业和用户生成内容的工具，帮助提升品牌形象。它还提供AI驱动的工具，如背景移除、图片调整和添加文本等。此外，它还提供产品创意管理和视觉分析工具，以提升在电子商务平台上的视觉表现。soona's AI工具和创意平台适用于各种场景，包括电商、广告、社交媒体和品牌推广。

    AI工具 创意平台 内容创作

  • Aicupid:18+ AI聊天：使用C.AI替代品NSFW聊天机器人与你的AI女友或男友进行无过滤的对话

    AICupid是一个18+ NSFW聊天机器人，可连接你与你的AI女友或男友进行无过滤的对话。它不限制任何话题，让你享受完全自由的对话体验。该产品具有丰富的聊天功能，适用于各种场景。

    NSFW 聊天机器人 无过滤

  • Noi:一款轻量级的AI写作工具

    Noi是一个使用GPT模型驱动的写作助手,它可以协助用户生成各类文本内容,提高写作效率。用户只需要输入几个关键词,Noi就可以自动生成段落或者文章。它还提供强大的交互式编辑功能,用户可以随时修改生成的内容。Noi支持多语言,并持续优化生成效果。它的界面简洁易用,无需任何专业知识就可以上手。Noi是新一代AI写作工具的典范。

    GPT AI写作 自动生成

  • 文心一言APP数字分身:一键生成专属数字分身的APP

    文心一言APP是依托百度文心大模型技术的AI应用产品。用户只需提供一张照片和三句语音,就可以一键生成专属的数字化身,可用于情感交流、求知探索、娱乐聊天等场景。该APP还具有语音交互、情绪交互、记忆能力强等特点。

    AI 情感交互 数字化身

  • OLMo:开源语言模型和训练框架

    OLMo是一个开源的语言模型和训练框架,由AI2研究院发布。它提供了完整的训练数据、代码、模型参数、评估代码等资源,使研究人员能够训练并实验大规模语言模型。OLMo的优势在于真正开放,用户可以访问从数据到模型的完整信息,辅以丰富的文档,便于研究人员进行开放式研究和协作。该框架降低了语言模型研究的门槛,使更多人参与进来推动语言模型技术进步。

    开源 语言模型

  • Infinite Craft:元素拼合游戏,玩家可以合成新的道具

    Infinite Craft是一个小程序游戏,玩家可以通过拖动不同元素如水、火、风、土等进行组合,合成新的道具和物品。该游戏内置上百种元素搭配,组合潜力无限,玩家可以获得探索未知、创造新事物的乐趣。Infinite Craft画面精美,操作简单轻松,老少皆宜,是增进父母关系、消磨时间的优质选择。游戏内置社交功能,玩家可以分享自己的作品、交流心得。

    游戏 创造 元素

  • 决战拜年之巅:拜年之巅，家庭聊天冒险游戏

    拜年之巅是一款家庭聊天冒险游戏，以亲戚们的群聊为背景，通过互动对话和选择来影响亲戚们的情绪。游戏中有九种亲戚角色，每个角色都有不同的性格和对话反应。你的聊天方式将影响游戏的进程和结局。此外，游戏还提供成就系统和隐藏家庭成员，玩家需要解锁白金奖杯等各种奖励。拜年之巅通过轻松幽默的方式，让玩家在传统受压抑的家庭场景中体验不同的互动和娱乐。

    冒险 家庭 互动

  • AI Phone:简化关键电话通话

    AI Phone是一款基于人工智能技术的手机应用，通过实时转录和摘要功能，简化您重要电话的通话过程。它提供实时语音转文字、自动生成摘要和关键词提取等功能，帮助您不再错过通话细节。此外，AI Phone还提供了真实美国电话号码、自动回复和消息建议等功能，使您的电话通信更加便捷和高效。

    电话转录 实时摘要 关键词提取

  • Organiser:一个个人图库的搜索引擎

    Organiser是一个个人图库的搜索引擎，通过AI技术快速找到您需要的图片。它提供功能强大的搜索引擎和智能标签功能，让您可以轻松地管理和搜索个人图库。Organiser还提供多种定价选项，以满足不同用户的需求。

    图库 搜索引擎 AI技术

  • Content Credentials:内容认证的新标准

    Content Credentials是一种新的开放技术，提供更深入的透明度，揭示了内容是如何创建或编辑的。它可以让用户了解内容的来源、编辑历史和真实性，帮助建立对在线内容的信任。

    认证 透明度 内容创作者

  • HitPaw Online Video Enhancer:在线4K视频增强器

    HitPaw Online Video Enhancer 4K是一款基于AI训练的视频增强器，可一键去模糊和提升视频分辨率，是最佳的在线视频增强器，支持提高低分辨率视频，将视频分辨率提升至1080P/4K，操作简单，效果显著。

    视频增强 在线工具 AI编辑

  • HitPaw Online FreeBackground Remover:免费在线AI背景移除

    HitPaw Online FreeBackground Remover是一款基于AI的免费在线背景移除工具，可快速、自动地从照片中移除背景，适用于在线商店、社交媒体、汽车等各种用户场景。支持批量移除，100%安全，无水印。

    背景移除 在线工具 AI编辑

  • 巨日禄AI:轻松从文案到视频，全网性能卓越的故事AI绘画转视频神器。

    巨日禄AI是一款全网性能卓越的故事AI绘画转视频工具，旨在让0基础小白也能轻松上手，快速实现从文案到视频的制作。该工具通过分析大量剧本数据和影视作品，为用户提供各种类型的故事情节和角色设置，帮助用户快速找到灵感，减少构思剧本的困难和犹豫。无需本地部署，快速出图，支持配音配乐，一站式解决小说、漫画推文等需求。角色固定，画风统一，提供多种风格选择。AI自动解析分镜，解析提示词，操作简单流畅，即使零基础小白也能轻松上手，做出精美的视频作品。

    故事AI 绘画转视频 文案到视频

  • Glif StyleHunter:浏览器扩展，快速混合任意图像风格。

    Glif StyleHunter是一款Chrome浏览器扩展，你可以在网页上选择任意图像，并根据你的提示词生成各种风格的混合图像。只需右键点击图像并输入你的提示词，就能将该图像风格直接应用到你想要创造的新图像上，无论是模仿那个风格，还是将其与其他风格结合创造出全新的作品。这个扩展为用户提供了一个直观且灵活的方式，来探索和实验不同的视觉艺术风格，以及将这些风格应用于自己的创意项目中。

    图像处理 艺术创作 创意设计

  • Comfy Runner:执行ComfyUI工作流，自动下载所需节点和模型。

    Comfy Runner是一个用于执行ComfyUI工作流的工具，它自动下载所有必需的节点和模型，并执行提供的工作流。该仓库可以使人们更容易将ComfyUI用作后端。

    Comfy Runner ComfyUI工作流执行 自动下载模型

  • ChatGemini:基于Google Gemini的网页客户端，支持上传图片进行识别。

    ChatGemini是一个基于Google Gemini的网页客户端，对标ChatGPT 3.5，使用逻辑同ChatGPT 3.5，同时支持在聊天中上传图片，自动调用Gemini-Pro-Vision模型进行识图。用户可以自定义Gemini API服务器地址，将项目部署至支持PHP的服务器。

    Gemini网页客户端 逐字输出 图片识别

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM