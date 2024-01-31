Mistral-Medium意外泄露 神秘新模型“Miqu”击败GPT-4之外的所有大模型

站长之家（ChinaZ.com）1月31日 消息:近期AI社区掀起了一场关于Mistral-Medium模型的讨论，该模型意外泄露并与一个名为"Miqu"的新模型有关。Miqu在EQ-Bench基准上的表现引起关注，直接击败除GPT-4之外的所有大模型，得分接近Mistral-Medium。

开源地址:https://top.aibase.com/tool/miqu-1-70b

然而，模型的发布者身份成谜，只声称由Mistral AI团队创建。这一泄露事件让社区掀起热议，对Miqu的真实身份进行了深入探讨。

在持续的讨论中，有开发者进行了比对测试，结果出现了不同的看法。一方面，支持Miqu与Mistral-Medium是同一个模型的开发者提供了一些理由。

另一方面，一些测试结果显示Miqu更像是MistralAI模型的早期版本，而非Mistral-Medium。其中一位开发者进行了详细的德语在线数据保护培训/考试测试，发现Miqu在某些方面与MistralAI的模型相似，但在与Llama70B的比较中也表现较差。

有人提出Miqu可能是Llama70B的微调版本，也有人认为Miqu更像是Mistral-Medium的早期版本。这使得关于Miqu真实身份的讨论更加复杂。最终，泄露者的身份也成为关注焦点，但目前仍无法确定。

整个事件的真相仍未揭晓，许多结论都是主观看法。对于AI研究者来说，需要更多的信息和证据来解开这场引人注目的谜团。

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