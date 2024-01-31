环球音乐集团将从TikTok撤下其音乐

站长之家（ChinaZ.com）1月31日 消息:环球音乐集团警告称，如果协议到期后未能达成新的协议，将从TikTok下架歌曲 TikTok称环球音乐集团“把自己的贪婪置于他们的艺术家和作曲家的利益之上” 环球音乐集团是世界上最大的音乐公司之一，它表示与TikTok在艺术家报酬和人工智能等问题上未能达成新的协议条款。

环球音乐集团表示，它与TikTok的协议将于1月31日到期。“双方没有就新协议的条款达成一致，当前协议到期后，环球音乐集团，包括环球音乐出版集团，将停止向TikTok和TikTok音乐服务授权内容，”该公司在一份声明中说。

环球音乐集团旗下的艺术家包括泰勒·斯威夫特、巴德·邦尼、斯汀、周末、艾丽西亚·凯斯、SZA、史蒂夫·莱西、德雷克、比莉·艾利什、肯德里克·拉马尔、罗莎莉亚、哈里·斯泰尔斯、爱莉安娜·格兰德、贾斯汀·比伯、阿黛尔、U2、埃尔顿·约翰、J Balvin、布兰迪·卡莱尔、酷玩乐队、珍珠果酱、鲍勃·迪伦和波斯特·马龙。

作为对环球音乐集团的回应，TikTok在一份声明中说，“环球音乐集团把自己的贪婪置于他们的艺术家和作曲家的利益之上，这是令人悲哀和失望的。尽管环球音乐集团的虚假叙述和言辞，事实是他们选择放弃一个拥有超过10亿用户的平台的强大支持，这个平台是他们的才华的免费推广和发现工具。 TikTok已经能够与其他所有的唱片公司和出版商达成‘以艺术家为先’的协议。显然，环球音乐集团的自私行为不符合艺术家、作曲家和粉丝的最佳利益。”

三年前，也就是2021年2月，环球音乐集团宣布与TikTok达成了一项全球协议，它表示这项协议“为录音艺术家和作曲家提供了公平的报酬，并显著扩大和增强了双方现有的关系，促进了新的创新体验的发展。”

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