AI实时对话系统WhisperFusion：集成大模型，与AI无缝语音对话

**划重点:** 1. 🎙️ 实时语音转文本:利用OpenAI WhisperLive实现即时将口语转换为文本。 2. 🧠 大型语言模型整合:集成Mistral大型语言模型，提升对转录文本的理解和上下文把握。 3. ⚙️ TensorRT优化:LLM和Whisper均经过TensorRT引擎优化，确保高性能和低延迟处理。

站长之家（ChinaZ.com）1月31日 消息:WhisperFusion是一个基于WhisperLive和WhisperSpeech技术的AI对话系统，通过在实时语音转文本流程中集成Mistral大型语言模型（LLM），实现了与AI的无缝对话。

LLM和Whisper均经过TensorRT引擎优化，以最大程度提高性能和实时处理能力。WhisperSpeech则通过torch.compile进行优化，通过JIT编译PyTorch代码，加速推断过程。

根据项目介绍，WhisperFusion特色功能包括:

-实时语音转文本:利用OpenAI WhisperLive实现即时将口语转换为文本。

- 大型语言模型整合: 集成Mistral大型语言模型，提升对转录文本的理解和上下文把握。

- 性能优化:: LLM和Whisper均经过TensorRT引擎优化，确保高性能和低延迟处理。

- 推理加速:利用 torch.compile 对 WhisperSpeech 进行优化，通过即时编译（JIT）PyTorch 代码，进一步加快了处理速度。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/whisperfusion

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