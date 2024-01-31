美国点评网站Yelp将加强AI功能 部分功能已在iOS版上线

站长之家（ChinaZ.com）1月31日 消息:美国点评网站Yelp推出AI摘要、预算工具等新功能，以帮助商家 Yelp是领先的商家评论平台，它刚刚推出了冬季产品更新，增加了20多个新功能，提升了其人工智能能力。这些功能帮助商家吸引更多的客户，优化他们的支出，建立在Yelp之前以用户和商家需求为重点的人工智能创新之上。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Yelp表示，它将继续投资于其人工智能技术，并在未来几个月提供更多的功能。 “我们将继续加倍推出新的产品更新，利用我们丰富、可信的内容，提升发现的时刻，激发更有意义的联系。随着人工智能的最新进展，你可以期待看到我们进一步利用LLM来简化发现体验，促进与服务提供者的更无缝的连接，帮助本地商家成功”。Yelp的首席产品官Craig Saldanha在一篇博客文章中写道。

在博客文章中，Saldanha写道，Yelp正在推出针对餐厅、食品和夜生活业务的AI生成的摘要。这个功能，顾名思义，利用大型语言模型的力量，为终端消费者提供一个简洁的关于他们可以从一个商家得到什么的总结。

这个功能的工作原理是使用语言模型（细节保密）和最近的用户评论，来突出一个商家最出名的地方——氛围、服务、设施、价值或者一道受欢迎的菜。这些信息最终使得客户能够克服决策瘫痪，只需一瞥就能找到适合他们需求的正确的商家。Saldanha证实，这个功能已经在iOS上可用，预计将在今年晚些时候推出到Android和网页上。

除了摘要，Yelp还用AI重新设计了其首页，以帮助商家，特别是那些刚刚加入平台的商家，更容易地与潜在的客户联系，发展他们的业务。该公司表示，新的首页将使用AI来展示用户社区中的新商家，配上其他用户分享的相关照片和视频内容。 此外，该公司还用AI加强了其分析和推荐的能力。这包括两个主要的发展:一个重新设计的Yelp for Business首页，提供关于商业表现、客户和竞争对手的详细见解，以及一个提供关于广告支出的有用建议的功能。

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