梁汝波公布字节跳动2024年全员会关键词:“始终创业，逃逸平庸的重力

站长之家(ChinaZ.com) 1月31日 消息:30日晚，字节跳动举行了年度全员会，CEO梁汝波在会中宣布了公司2024年的关键词:“始终创业，逃逸平庸的重力”。梁汝波在分享中多次强调“危机感”，将“加强危机感”列为年度目标，并坦言最大的危机感是担心字节作为一个组织正逐渐变得平庸，难以取得新的突破。

从2019年到2021年，字节跳动迅速扩张，员工数量从1万多人增加到10万多人。梁汝波表示，不少人反馈，现在字节“该有的大公司病全有了”。在全员会上，梁汝波谈到了他观察到的组织平庸化趋势，包括低效、迟钝、标准低等问题。

他提到，公司层面的半年度技术回顾，直到2023年才开始讨论GPT，而业内做得较好的大模型创业公司在2018年至2021年间就已创立。梁汝波特别指出，公司规模变大后，有时他自己都觉得，公司的效率如果比其他优秀团队低30%，他是不意外的，甚至低50%也不会震惊。但他强调，这种不震惊本身让他“出冷汗”，因为这意味着“我自己的标准在下降”。

为应对这一问题，他认为必须从精神上打破自满，提高标准，保持危机感和始终创业的心态。同时，梁汝波表示在激励上要加大区分力度，以吸引最优秀的人才。在全员会的最后，他分享了字节跳动2024年的三个目标，其中组织管理文化层面的目标是“加强危机感，始终创业，逃逸平庸的重力”。其次是持续增加社会信任，最后是业务上继续聚焦少量重要的事。

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