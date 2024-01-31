郭明錤：2024年iPhone出货面临显著衰退 出货预估至约2亿部

站长之家(ChinaZ.com) 1月31日 消息:苹果公司的著名分析师郭明錤在最新的研报中表示，苹果公司已经降低了 2024 年iPhone的出货预期，只有大约 2 亿部(比去年减少了15%)。在全球各大手机品牌中，苹果可能是下滑幅度最大的一个。

郭明錤还对 iPhone 未来的机型做了预测，他认为苹果公司要到 2025 年才能推出“设计变化较大”的 iPhone 新机型，以及更全面和更有特色的生成式 AI 生态或应用。在那之前，这些结构性的问题可能会一直影响苹果的 iPhone 出货量和生态发展。

国际数据公司（IDC）的最新报告显示， 2023 年第四季度，中国智能手机市场的出货量达到了约7， 363 万台，同比上涨了1.2%，这是连续 10 个季度同比下降之后的首次反弹。但是 2023 年全年的出货量只有约2. 71 亿台，同比下降了5.0%，是近 10 年来的最低点。

据IDC的数据，现在的市场需求主要来自于一线到三线城市的高收入人群。所以，销量较高的产品主要是苹果iPhone 15、华为Mate 60、小米14、vivo X100 等各个品牌的高端产品系列。

之前，包括美国投行杰富瑞（Jefferies）的策略师在内的专家们都表示，由于全球最大的智能手机市场对苹果最新一代设备的兴趣降低，第四季度全球iPhone的销量大幅减少。

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