微软推免费用户行为分析工具Clarity

站长之家（ChinaZ.com）1月30日 消息:微软Clarity是一个免费的用户行为分析工具，可以帮助你了解用户在你的网站上的行为，包括点击、滚动和困惑的地方。通过真实的用户行为数据，你可以优化网站，提升用户体验。而且，设置非常简单，永久免费!
体验地址:
https://clarity.microsoft.com/demo/projects/view/3t0wlogvdz/dashboard?skipRedirect=1&date=Last%203%20days
主要功能包括:
1、热图:自动生成热图，展示用户点击的位置、忽略的内容以及滚动的距离。
2、会话录制:观察人们如何使用你的网站，发现有效的工作和需要改进的地方，以及测试新想法。
3、洞察:快速发现用户感到沮丧的地方，并将这些问题转化为机会。
4、与谷歌分析的连接:连接Clarity和Google Analytics，找出数字背后的“为什么”。
5、永久免费:你可以享受Clarity的所有功能，绝对零成本，没有流量限制或被迫升级到付费版本。
Clarity支持与移动应用程序的整合，提供了对原生Android、React Native on Android、Cordova和Ionic的支持，并将支持更多平台。此外，Clarity扩展允许你在实时网站上直接查看热图，并为你正在浏览的任何页面观看最新的录制，使分析变得前所未有的简单。
这个工具特别适合零售商、内容发布者、小企业主等，帮助他们汇总用户行为，发现趋势，共同为用户打造更好的网站体验。
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